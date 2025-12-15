Neu: Grüne Oasen im Romantischen Franken
Gehen Sie auf eine Reise durch die vielfältigen Gärten und Parks der fränkischen Urlaubsregion. Von barocken Hofgärten über romantische Landschaftsparks bis hin zu Naturerlebnisräumen und lehrreichen Kräutergärten reicht die Sammlung natürlicher Rückzugsorte.
Jede vorgestellte Anlage besitzt ihren eigenen Charakter und wird kurz präsentiert: der prächtige Ansbacher Hofgarten mit Orangerie und Kräutergarten, der atmosphärische Burggarten von Rothenburg ob der Tauber mit den herrlichen Ausblicken, großzügige Kurund Stadtparks wie in Bad Windsheim oder Dinkelsbühl, außergewöhnliche Parkanlagen wie der Schlosspark Dennenlohe und viele mehr laden zum Besuch ein. Die Karte inspiriert und zeigt, was die schöne Region zu bieten hat.
Auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: Geotope, Naturlehrpfade, Streuobstwiesen, Kneippanlagen, Labyrinthe oder Erlebniswege rund um Flora, Fauna und Geologie laden zum bewussten Erkunden ein. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Bildungsorte wie das Bernatura in Burgbernheim oder den Römergarten am LIMESEUM zu Füßen des Hesselberges.
Die Karte kann kostenlos bestellt werden unter: www.romantisches-franken.de