Neu: Grüne Oasen im Romantischen Franken

Mit dem Prospekt „Grüne Oasen – Romantisches Franken“ hat der Tourismusverband der schönen Region ein komplett neues Angebot zusammengestellt. Er bietet eine inspirierende Übersicht über mehr als 30 grüne Orte – frei zugängliche Parks, liebevoll gepflegte Themengärten sowie besondere Landschaftsräume, die Erholung, Naturwissen, Familienerlebnisse und kulturelle Highlights miteinander verbinden. Ob für entspannte Spaziergänge, botanische Entdeckungen oder kleine Auszeiten im Grünen: Das Romantische Franken zeigt sich hier von seiner naturverbundensten Seite.

Gehen Sie auf eine Reise durch die vielfältigen Gärten und Parks der fränkischen Urlaubsregion. Von barocken Hofgärten über romantische Landschaftsparks bis hin zu Naturerlebnisräumen und lehrreichen Kräutergärten reicht die Sammlung natürlicher Rückzugsorte.

Jede vorgestellte Anlage besitzt ihren eigenen Charakter und wird kurz präsentiert: der prächtige Ansbacher Hofgarten mit Orangerie und Kräutergarten, der atmosphärische Burggarten von Rothenburg ob der Tauber mit den herrlichen Ausblicken, großzügige Kurund Stadtparks wie in Bad Windsheim oder Dinkelsbühl, außergewöhnliche Parkanlagen wie der Schlosspark Dennenlohe und viele mehr laden zum Besuch ein. Die Karte inspiriert und zeigt, was die schöne Region zu bieten hat.

Auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: Geotope, Naturlehrpfade, Streuobstwiesen, Kneippanlagen, Labyrinthe oder Erlebniswege rund um Flora, Fauna und Geologie laden zum bewussten Erkunden ein. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Bildungsorte wie das Bernatura in Burgbernheim oder den Römergarten am LIMESEUM zu Füßen des Hesselberges.

Die Karte kann kostenlos bestellt werden unter: www.romantisches-franken.de 

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
