Der Rad-Schmetterling

Tourismusverband Romantisches Franken - vom Naturpark Frankenhöhe zur Romantischen Strasse - e.V.

Diese Urlaubsregion in Bayern gehört zu Franken. Mit der weltkannten Stadt Rothenburg ob der Tauber liegt eine berühmtesten Städte Deutschlands in diesem Gebiet. Das historische Dinkelsbühl wirbt mit der schönsten Altstadt, die Hohenzollernresidenz in Ansbach und die Cadolzburg und das Weltkulturerbe Limes sind weitere historische Highlights.



Der Naturpark Frankenhöhe, der Hesselberg und viele Weiherlandschaften sind typisch für die Region, in der sich zudem viele kleine Orte, Wälder und Streuobstbestände zu einem bunten Mix zusammenfinden.



Neben den historischen Städte sind die Angebote für Familienurlaub auf Bauernhöfen und das bestens ausgeschilderte Netz an Radrouten die großen Pluspunkte für den erholsamen Urlaub. Dazu gehören der Europäische Wasserscheideweg zum Wandern und die beliebten Radwege Tauber Altmühl Radweg, der Radweg Burgenstraße oder der Radweg an der Romantischen Straße.

