Gault&Millau stellt die besten Weine Deutschlands 2024 vor und kürt Werner & Frank Schönleber zu den „Weinpersönlichkeiten des Jahres“

Der neuewird heute in München präsentiert und feiert die ausgezeichneten Persönlichkeiten der Weinbranche sowie eine Menge an Neuerungen und Superlativen.Als „Weinpersönlichkeiten des Jahres“ werden Werner & Frank Schönleber vom Team Gault&Millau ausgezeichnet:Alle G&M-Auszeichnungen 2024 im Überblick:Mit der „“ wird der Winzerinnen- und Winzernachwuchs zum zweiten Mal in Folge von den Gault&Millau Expert:innen gewürdigt. Das sind vielversprechende junge Menschen, die gerade den Betrieb der Eltern übernommen haben, mit ihnen zusammenarbeiten oder ein eigenes Weingut gegründet haben.(Württemberg),(Rheingau),(Nahe),(Mosel),(Rheinhessen),(Mittelrhein),(Ahr),(Baden),(Franken) und(Sachsen): Zehn Namen, die man sich merken sollte!Der Weinguide Deutschland 2024 präsentiert wie gewohnt die aktuellen Kollektionen von über 650 Weinbaubetrieben und bietet Inspiration und Orientierung zugleich: Er führt kompetent und genussvoll zu den besten Winzerinnen und Winzern des Landes. Ob Newcomer, Wiedererstarkte oder Ikonen – jeder Betrieb von Bedeutung findet sich in diesem Standardwerk.Gault&Millau stellt neben den bewährten Top-Listen mit den besten Weinen Deutschlands erstmalsder Winzerinnen und Winzer aus der diesjährigen Sonderverkostung vor. In der Rubrik „“ sind, wie bereits im vergangenen Jahr, Weine gelistet, die bis 15 Euro kosten, und die ab sofort große Freude bereiten.Brandheiß ist das Gault&Millau Spirituosen Special: Erstmals in diesem Jahr haben wir die besten Destillate in aufwändigen Blindverkostungen bewertet., findet unsere Verkostungsleiterin Eva Adler. Im aktuellen Guide finden Sie erstmals unsere Empfehlungen aus Deutschland und Südtirol.Ausgezeichnet wurden im Spirituosen-Special:Zeitgleich mit der Präsentation des Großen Gault&Millau Weinguide Deutschland 2024 gehen die aktuellen Ergebnisse aus dem Weinguide in der Gault&Millau-App live: Sie präsentiert alle aktuellen Verkostungsergebnisse, Themen, Porträts, Empfehlungen und viele Projekte aus benachbarten Genusswelten. Die Leserinnen und Leser haben mit einem persönlichen Zugangscode im Buch (kostenfreien) Zugang zu allen digitalen Medien des Verlages. Die App-Variante gibt es auch in englischer und italienischer Sprachfassung.Verkostet wird in Panels von vier bis sechs ausgewiesenen Profis der deutschen und internationalen Weinbranche, die im Buch vorgestellt werden, sowie geladenen Gästen, die als zusätzliche Expert:innen die Verkostungen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung ergänzen. Geleitet und strukturiert werden die Verkostungen von Dr. Hannah-Fink Eder, Verlegerin und Otto Geisel, Leiter des Verkosterteams und vereidigter Sachverständiger für Weinbewertung. Alle Verkostungen finden blind, in Rebsorten-, Jahrgangs- und Qualitätsklassen eingeteilt, statt.Der Gault&Millau Weinguide 2024 ist ab sofort im Handel erhältlich und unter: www.henris-edition.com