Genuss im Grünen: Picknicktag in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag, den 17. Juli 2022 laden Sachsen-Anhalts schönste Parks dazu ein, den Picknickkorb zu packen und mit Freunden und Familie einen genussvollen Tag im Grünen zu erleben. In zahlreichen der 50 im Verbund „Gartenträume Sachsen-Anhalt“ vereinten Parkanlagen wird ein besonderes Picknick-Programm mit Musik, Kultur und Parkführungen geboten. Ob Mitsingchorkonzert, Mittelalterpicknick oder Lesungen im Schatten alter Bäumen – die Parkakteure haben sich viel einfallen lassen. Zur Ausflugsplanung lohnt der Blick auf die Seite www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de . Hier gibt es alle Picknicktag-Angebote auf einen Blick sowie Tipps, in welchen weiteren grünen Oasen Picknickdecken ausgebreitet werden können.Glücklich kann sich schätzen, wer einen der 50 mit Leckereien gefüllten Picknickkörbe gewinnt, die EDEKA anlässlich des Picknicktags am 10. und 17. Juli über Radio Brocken verlost. EDEKA-Märkte und E-Center aus ganz Sachsen-Anhalt stellen die Körbe zur Verfügung.Mit dem Gartenträume-Picknicktag, der anlässlich des 20. Gartenträume-Jubiläums 2020 ins Leben gerufen wurde, macht die Initiative Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt auf die Fülle an attraktiven und bedeutenden Gartenkunstwerken in Sachsen-Anhalt aufmerksam. Zu den Höhepunkten der Park-Route gehören das UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz, das Europa-Rosarium Sangerhausen mit der größten Rosensammlung der Welt und der Barockgarten Hundisburg in der Magdeburger Börde. Darüber hinaus laden etliche weitere wertvolle Schlossgärten, Stadtparks, Botanische Gärten, Klostergärten und Gartenschauanlagen zwischen Harz, Elbe und Saale zu Entdeckungen ein.Uhrzeit: 20:00 UhrPicknick-Decken und ein Imbiss können mitgebracht werden.Weitere Infos hier Ort: Stadtpark TangerhütteUhrzeit: 14:00-18:00 UhrMit Parkführung und Livemusik ab 15 UhrWeitere Infos hier Ort: Gutspark BriestUhrzeit: 11:00 UhrDas Café am See geöffnet, Führungen ab 11 Uhr im Park und zu den Wölbäckern.Weitere Infos hier Ort: Schlosspark Harbke, OrangeriegartenUhrzeit: 14:30 UhrPicknickkonzert zum Mitsingen.Weitere Infos hier Ort: Burg (bei Magdeburg)Uhrzeit: 14:30 UhrErlebnisführung mit dem Spielmann und kleinen kulinarische Köstlichkeiten aus dem PicknickkorbWeitere Infos hier Ort: Elbauenpark Magdeburg, Anger-WiesenUhrzeit: 11:00 UhrLive-Musik auf der Terrasse des JahrtausendturmsPicknickbox-Bestellung bis zum 10.07. möglichWeitere Infos hier Ort: Kloster Ilsenburg (Harz)Uhrzeit: 11:00 UhrTipp: vor oder nach dem Marktbesuch mit Picknickdecke und -korb im angrenzenden Schlosspark gemütlich machen.Weitere Infos hier Ort: Klostergärten DrübeckUhrzeit: 11:00 UhrPicknickkorb-Bestellung: 039452/94-300Weitere Infos hier Ort: Lustgarten Wernigerode, Große Liegewiese am LöwentorUhrzeit: ab 11 UhrMit Musik, kleinen Leckereien und FotopunktWeitere Infos hier Ort: Stadtpark AscherslebenUhrzeit: 14:00-17:30 UhrMusik und KinderprogrammWeitere Infos hier Ort: Park Georgium, Wiese vor der OrangerieUhrzeit: 16-19 UhrLaunch-Musik und Rezitation von Texten in anhaltischer MundartMitzubringen: ein gut gefüllter Picknickkorb (Snacks, Getränke), Picknickdecke, weitere Sitzmöglichkeiten, gute LauneWeitere Infos hier Ort: Kurpak Bad Schmiedeberg, KurhausgartenUhrzeit: 15:00 UhrSibyll Ciel und Rainer Wein präsentieren Stimmungslieder und Evergreens.Weitere Infos hier Ort: Park DieskauUhrzeit: 11:00 UhrHeitere und nachdenkliche Gedichte und Geschichten kombiniert mit Jazzmusik.Picknickdecke und -korb nicht vergessen!Weitere Infos hier Ort: Barockgarten und Landschaftspark Mücheln, TeehausUhrzeit: 11 UhrDer Freisitz vor dem Teehaus ist geöffnet. Die Vinothek bietet Weine aus der Saale-Unstrut-Region an.Weitere Infos hier Ort: Domgarten NaumburgUhrzeit: 11-18 UhrDer Eintritt in den Domgarten ist frei. Sonderführungen sowie Weinverkauf und –probe durch die Winzervereinigung Freyburg.Weitere Infos hier Ort: Schlosspark Moritzburg ZeitzUhrzeit: ab 10 Uhr individuelles Picknick, ab 14 Uhr Konzertfeine Unterhaltung mit Chansons, Swing und TangoWeitere Infos hier