Gartendenkmalpflege zum Mitmachen: Parkseminar in den Schlossgärten Wernigerode

Vom 11. bis zum 13. November 2022 findet in den Schlossgärten Wernigerode das 20. Parkseminar der Initiative Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt statt. Alle Interessierten - von Fern und Nah - sind eingeladen, zu Spaten, Hacke und Schere zu greifen und gemeinsam mit Gleichgesinnten aktiv am Erhalt und der Pflege der historischen Parkanlagen mitzuwirken und dabei wertvolle Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen.Praktische Arbeitseinsätze im ehemaligen Fürstlichen Tiergarten und im Lustgarten bilden den Schwerpunkt des Parkseminars. Zu den Maßnahmen gehören Baumpflanzungen, die Herstellung von Sichtbeziehungen, die Akzentuierung von Wegen und historischen Gebäuden, das Freistellung von Wiesenbereichen, Altbäumen und Denkmalen sowie die Sicherung von Mauern. Die Teilnehmenden können ihre Arbeitsgruppe frei wählen bzw. in verschiedene Arbeitsbereiche Einblick nehmen. Alle Gruppen werden durch Fachleute angeleitet. Vorwissen ist nicht erforderlich. Abendliche Vorträge ergänzen das Programm.Christiane Wichmann, Leiterin des Sachgebiets Grünanlagen/Friedhöfe/Wildpark der Stadt Wernigerode ist begeistert von dem Projekt: „Wir freuen uns auf Gäste aus ganz Deutschland und hoffen, dass auch viele Bewohner aus Wernigerode und der Region dabei sein werden und unsere Schlossgärten auf eine wunderbare und aktive Art und Weise nochmal neu kennen- und schätzen lernen.“Das Programm inkl. Anmeldeformular kann man auf www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de herunterladen oder telefonisch unter Tel. 0391-5934 252 anfordern. Anmeldeschluss ist der 4. November 2022. Danach ist eine Anmeldung auf Anfrage möglich. Neben einer aktiven Teilnahme sind auch Sach- oder Geldspenden willkommen.Die Teilnahme inklusive Verpflegung ist kostenfrei. Die Teilnehmenden sollen auf wetterfeste Arbeitskleidung achten und nach Möglichkeit eigenes Werkzeug mitbringen.Veranstalter des Parkseminars sind die Stadt Wernigerode und der Verein Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e. V. in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.Das denkmalpflegerisch-touristische Netzwerk Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt umfasst 50 der schönsten und bedeutendsten Gärten und Parks des Bundeslandes. Der Gartenträume e. V. veranstaltet seit 2003 jährlich gemeinsam mit lokalen Partnern in einer der Parkanlagen ein Parkseminar.