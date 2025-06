Nostalgie auf Terrasse und Balkon

Gartenfrosch GmbH

Seit 2010 steht die Gartenfrosch GmbH aus Egling an der Paar für hochwertige Gartenlösungen aus heimischem Lärchenholz. Mit handwerklicher Präzision fertigen wir langlebige Hochbeete, Pflanzkästen, Kleingewächshäuser und weitere Produkte, die sich harmonisch in jeden Garten einfügen.



Unsere Leidenschaft für das Gärtnern und die Natur spiegelt sich in jedem Detail wider. Durchdachte Konstruktionen, nachhaltige Materialien und ein ästhetisches Design zeichnen unsere Produkte aus. Dabei legen wir großen Wert auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit – viele unserer Produkte lassen sich werkzeuglos montieren und sind sofort einsatzbereit.



Mit über 15 Jahren Erfahrung und einem engagierten Team von bis zu 12 Mitarbeitern in der Saison haben wir uns als verlässlicher Partner für Hobbygärtner, Kommunen und Landschaftsarchitekten etabliert. Unsere Produkte entstehen oft aus eigenem Bedarf und werden in der Praxis erprobt, bevor sie in Serie gehen.



Bei Gartenfrosch verbinden wir Tradition mit Innovation und setzen auf ethisch reflektiertes Handeln in allen Bereichen. So schaffen wir Gartenprodukte, die nicht nur funktional und schön, sondern auch nachhaltig und fair produziert sind.

