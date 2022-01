Zurück zur Natur – Auszeit von der Krise mit Naturcoaching für Privatpersonen, Familien und Paare

Seit nunmehr fast zwei Jahren bestimmt das Thema Corona in weiten Teilen den Alltag. Experten sind sich inzwischen einig, dass neben den gesundheitlichen Risiken und den kurz- mittel- und langfristigen gesundheitlichen Folgen für Betroffene die psychischen Folgen der andauernden Stresssituation noch weit über das erhoffte Ende der Pandemie hinaus Spuren hinterlassen werden. Erschwerend kommt hierbei hinzu, dass aktuell nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, in persönlichen Belastungssituationen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Bereits seit vielen Jahren sind die Kapazitäten klassischer Hilfsangebote, vor allen Dingen im Bereich der Psychotherapie, stark limitiert. Wartezeiten auf einen Therapieplatz von sechs bis neun Monaten sind keine Ausnahme. Therapie- und Coachingangebote, die klassischerweise in Innenräumen stattfinden, interliegen zudem strengeren Auflagen des Infektionsschutzes.„Neben allen positiven Effekten auf Körper, Geist und Seele, die sich teilweise automatisch beim Aufenthalt in der Natur einstellen, zeichnet sich Naturcoaching in der aktuellen Situation auch dadurch aus, dass es im Freien stattfindet und hier die Gestaltung eines sicheren Rahmens entsprechend der Regelungen viel einfacher ist“, erklärt Carsten Gans, Inhaber von gansEvent Training & Assessment Coaching. „Außerdem richtet sich mein Angebot an Einzelpersonen, Familien und Paare, die in der Regel in einem Haushalt leben.“Beim Naturcoaching nutzen Einzelpersonen oder Gruppen ein begleitetes Naturerlebnis als Grundlage für die Bewältigung individueller Herausforderungen. Hierbei werden gezielt aktive Bewegungselemente und mentale Arbeit unter dem Einfluss der bewusst und unbewusst wahrgenommenen Umgebung kombiniert. Diese besondere Form des Coachings ermöglicht vielfältige individuelle Zielsetzungen. Erholung, Stressbewältigung und Entspannung sind dabei ebenso Motive, wie physische und psychische Heilungsunterstützung.Einzel-, Paar- und Familiencoachings führt Carsten Gans im Süden des Naturparks Spessart durch. Dabei sorgt der Aufenthalt an der frischen Luft dafür, dass auch ein kompletter Naturcoaching-Tag bis zu acht Stunden, durch den Wechsel zwischen Bewegungsübungen und Coaching-Gesprächen, gut und leicht machbar ist und dabei auch größere Fragestellungen behandelt und geklärt werden können. In diesem Sinne ist Naturcoaching gegenüber konventionellen Sitzungen, die in der üblichen Stundentaktung nur wenig Fortschritt ermöglichen, im Vorteil.In Einzelcoachings befasst sich das Naturcoaching sowohl mit aktuellen belastenden Themen als auch mit anhaltenden, langjährigen Schwierigkeiten. Es bietet Gelegenheit, Strategien für entscheidende Veränderungsprozesse zu entwickeln oder dringend erforderliche Entscheidungen zu treffen. Über Art und Umfang der Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient entscheidet allein der individuelle Bedarf – von einer regelmäßigen Wiederholung der Treffen bis hin zu einer langjährigen Begleitung.Neben Einzelcoachings und Paarcoachings mit einer Dauer zwischen vier und acht Stunden gibt es mit der Naturcoaching-Auszeit eine Gelegenheit, ein intensives Coaching über mehrere Tage zu verteilen und zum Beispiel in einen einwöchigen Urlaub einzubinden. Pro Tag können so Coachingeinheiten von zwei bis vier Stunden durchgeführt werden.Dieser Rahmen bietet vor allen Dingen für das Naturcoaching im familiären Umfeld optimale Voraussetzungen. So können Familiencoachings genutzt werden, um sich sowohl aktueller Stress- und Belastungssituationen, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, reaktiv und präventiv anzunehmen als auch langjährige Konflikte aufzuarbeiten.„So vielfältig wie die Natur selbst ist, so vielfältig sind die Möglichkeiten des Lernens durch die Naturerfahrung“, weiß Carsten Gans. „Dass die Natur und besonders der Wald einen vielseitig positiven Einfluss auf uns Menschen nehmen kann, ist inzwischen hinlänglich wissenschaftlich erforscht und nachgewiesen. Bewegung an der frischen Luft, in der Natur hat nachweislich einen positiven Einfluss auf das Immunsystem und regt den Stoffwechsel und das Herz- Kreislaufsystem an. Studien belegen beispielsweise, dass der Aufenthalt in der Natur den Blutdruck deutlich senkt.“Das Naturcoaching-Konzept vereint dabei eine große Vielfalt erprobt wirksamer systemischer Übungen und vereint diese im Rahmen einer inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt etablierten Ausbildung. Naturcoaches finden sich mittlerweile in ganz Deutschland. Trotz grundlegender Gemeinsamkeiten wählen einzelne Coaches jedoch individuelle Methoden, um die positiven Effekte des Naturerlebnis optimal und mit einer individuellen Zielsetzung zu nutzen.