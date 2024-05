Weiterbildung „Teams“ als Zusatzqualifikation für Naturcoaches sowie Trainer:innen

Team-Veranstaltungen planen und organisieren

Besonderheiten und Unterschiede im Coaching mit offenen Gruppen und Teams

Achtsamkeitsübungen und -aufgaben

Problembeschreibungen und Konfliktlösungen

systemische Team-Interventionen (zum Beispiel „Open Walk", Natur-Aufstellungen sowie Übungen zur Verbesserung von Kommunikation und Vertrauen)

Reflexion und Anwendung des Gelernten auf den Arbeitsalltag

Naturcoachings erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine erholsame Auszeit in der Natur mit Achtsamkeitsübungen, Mentaltrainings und dem Lösen von Konflikten verbinden. Aufgrund der positiven Effekte möchten immer mehr Menschen eine entsprechende Qualifikation in diesem Bereich erlangen. Als erfahrener Buchautor und Lehrcoach bietet Carsten Gans die Weiterbildung „Team-Coaching“ für Natur-Coaches, Trainer:innen und weitere Coaches mit entsprechenden Basiskenntnissen an.Nach der fundierten Naturcoaching-Ausbildung können Interessierte mit der Weiterbildung „Teamcoaching“ zusätzliches Fachwissen auf diesem Spezialgebiet erwerben. Kolleg:innen aus einem anderen Arbeitskontext können die Grundlagen für Natur-Coaching vorher in kompakter Form erwerben. Im Fokus dieser Weiterbildung steht die Arbeit für und mit Teams. Während der siebentägigen Weiterbildung (in zwei Modulen) lernen die Teilnehmenden verschiedene Methoden und Ansätze für Naturcoachings mit kleinen oder größeren Gruppen kennen. Basierend auf dem zugrundeliegenden Wissensfundus erweitert die Weiterbildung „Teams“ die Methodik und richtet sich auf die Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen und Teams aus. Hierbei vermittelt Carsten Gans in Theorie und Praxis relevante Ansätze, Übungen und Interventionen für die Teamarbeit an der frischen Luft:Die nächste Naturcoaching-Weiterbildung mit dem Schwerpunkt „Teams“ findet im September und Oktober 2024 im Naturpark Spessart statt. An drei und vier Tagen lernen die Teilnehmenden jeweils in Blöcken vom 23. bis 25. September sowie vom 28. bis 31. Oktober die Arbeitsweise in Coaching-Prozessen mit Teams kennen. Im Gesamtpreis von 1480 Euro plus 19% Umsatzsteuer sind neben der Seminargebühr auch die Verpflegungskosten enthalten.