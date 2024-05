Naturcoaching-Weiterbildung mit Schwerpunkt „Paare“

Besonderheiten des Coachings an der frischen Luft mit Paaren und Familien

Intuitive Bewegungsübungen

Achtsamkeitsübungen und -aufgaben

Erkennen von Baustellen in der Beziehung

aktive Interventionen („Wertebilanz“, „Natur-Aufstellung", „Bogenschießen“ und mehr)

Reflexion und Übertragen der Erkenntnisse auf die Beziehungen

Planung von alltagstauglichen Schritten

Abschluss und Ausblick

Beziehungen zwischen Paaren und in Familien sind dynamisch, von Veränderungen geprägt und können manchmal ins Stocken geraten. Bei langjährigen Konflikten oder aktuellen Themen können kurzfristig umsetzbare, lösungsorientierte Naturcoachings die Beziehung verbessern und auf rationaler und emotionaler Ebene Klarheit bringen. Nicht nur für Paare selbst, sondern auch für Coaches ist dieser Schwerpunkt ein spannendes Themenfeld, zu dem der renommierte Buchautor und Lehrcoach für Natur-Coaching Carsten Gans eine fundierte Weiterbildung anbietet.Die Naturcoaching-Weiterbildung „Paare“ eignet sich für alle ausgebildeten Coaches und Therapeut:innen, die sich für die ergebnisoffene, lösungsorientierte Arbeit mit Paaren, mit Familien oder mehreren Familienmitgliedern in der Natur interessieren. Unter der Anleitung von Carsten Gans vermittelt die Weiterbildung methodisches Grund- und Aufbauwissen aus dem Naturcoaching speziell für die Teilnehmergruppe. Das Ziel der Weiterbildung besteht darin, als Coach eine „professionelle Hilfe zur Selbsthilfe“ inmitten der inspirierenden Umgebung in der Natur zu ermöglichen – und dabei die Vorteile zu nutzen, die das Arbeiten an der frischen Luft mit sich bringt. Besonders nützlich für die Begleitung von Paaren und Familien sind sicherlich die größere Offenheit und der entspannte Rahmen, den die Natur bietet. Dafür lernen die Teilnehmer:innen theoretische Ansätze kennen und setzen diese in praktischen Übungen und Interventionen um. Hierbei baut die Weiterbildung auf bereits bekannten Methoden auf, die praxisorientiert Anwendung finden. Im Mittelpunkt stehen immer die einzelnen Menschen als auch die Systeme Paar bzw. Familie, in dem jeder proaktiv sein individuelles Erleben, seine Fähigkeiten und Wünsche einbringt. Abhängig vom individuellen Wissensstand der Teilnehmer:innen setzt die Weiterbildung unter anderem die nachfolgenden Schwerpunkte:Wer die vielfältigen Methoden im Naturcoaching mit Paaren und Familien erlernen möchte, kann sich für die mehrtägige Weiterbildung im Juli 2024 anmelden. Diese findet an vier Tagen vom 15. bis 18. Juli 2024 im Naturpark Spessart auf dem Ellernhof nördlich von Stadtprozelten statt und ist als besonders intensive und praxisorientierte Weiterbildung für nur 3-6 Kolleg:innen konzipiert. Mit dem Gesamtpreis von 680 Euro plus 19% Umsatzsteuer beinhaltet die Fortbildung neben den Seminarkosten auch eine Verpflegungspauschale sowie ein ausführliches Skript.