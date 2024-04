"KLAUS FUßMANN. Ein Fest für die Augen" (29. April - 15. Juni 2024)



Klaus Fußmanns (*1938) Blicke auf die Welt der Blumen, der Stillleben, der Landschaften begeistern ein großes Publikum. Der Berliner Maler, Zeichner, Grafiker und Bildhauer ging von Anfang an seinen eigenen Weg, ganz gleich welche Kunstrichtung gerade in Mode war. Seine Kunst lebt von ihrer Geradlinigkeit.



Anlässlich des 85. Geburtstag von Klaus Fußmann gibt die Ausstellung anhand von über 60 Werken Einblicke in das vielfältige Schaffen des Berliner Künstlers. Gezeigt werden sowohl Gemälde als auch Aquarell- und Pastellarbeiten. Die frühsten Werke datieren zurück auf die 70er Jahre, die aktuellste Arbeit ist von 2022.



Die Ausstellung wird von einem hochwertigen Katalog mit einem Essay des Kunsthistorikers und ehemaligen Museumsdirektors Dr. Tayfun Belgin begleitet.



Fussmann studierte an der Essener Folkwang Schule (1957-1961) und der Berliner Kunsthochschule (1962-1966). Mit melancholisch, fast mystisch wirkenden Bildnissen, Interieurs, Stillleben und Landschaften gelang ihm 1968 der Durchbruch.



Bekannt wurde er vor allem mit der Wiederentdeckung klassischer Bildthemen wie Landschaftsdarstellungen und Blumenstillleben. Dem entgegen steht seine wilde, postimpressionistische Bildsprache. Sein Stil, bei dem er die figurative Malerei bis an die Grenzen der Abstraktion treibt, zeigt den Farben- und Facettenreichtum von Natur und Schöpfung auf. In den Ölbildern tut er dies mittels gestischem Duktus und pastosen Farbschichten, in den Aquarellen, Gouachen und Pastellen mittels wuchtiger Formensprache und leuchtenden Farben.



Seine Arbeiten befinden sich unter anderem in den Sammlungen des Museum Gunzenhauser, Chemnitz, der Pinakothek der Moderne, München des Museums Moderner Kunst, Frankfurt sowie des Landesmuseum Schleswig-Holstein.



Herzlich laden wir Sie zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 28. April 2024 von 11 bis 13 Uhr in die Galerie ein und freuen uns auf Ihr Kommen!



Es freut uns sehr, dass Dr. Tayfun Belgin eine Einführung zum Leben und Werk Klaus Fußmanns geben wird.



Der Künstler wird ebenfalls anwesend sein.

