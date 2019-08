Pressemitteilung BoxID: 761899 (Galerie am Dom GmbH)

Janosch - Unikate und Grafik

Vom 7. September bis zum 6. Oktober 2019 zeigt die Galerie am Dom Gemälde und Grafiken von Janosch

Die Vernissage der Ausstellung findet am Freitag, 6. September 2019 um 19 Uhr statt.



Die Eröffnungsrede hält Hans-Michael Kirstein.



Janosch (*1931 in Oberschlesien) ist einer der bekanntesten Maler, Illustratoren und Kinderbuchautoren des letzten Jahrhunderts. Seine Geschichten und Zeichnungen begeistern ein Millionenpublikum. Durch seine Romane, Theaterstücke und Illustrationen (seit 2013 auch wöchentlich im ZEIT-Magazin) prägte er das Lebensgefühl zweier Generationen, die in seine farbenfrohen, lebensbejahenden, und skurrilen Bildwelten eintauchen. Seine markanten Sprüche und Gedankenfetzen, die pointiert auch gesellschaftskritische Fragen bearbeiten, spielen eine genauso wichtige Rolle, wie die unverwechselbaren Zeichnungen, die nun als Aquarelle und Radierungen in der Englischen Kirche in Bad Homburg zu sehen sein werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (