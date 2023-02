Stierskulpturen begeistern Besucher in den drei Galerien von Frank Krüger auf Mallorca

Der bekannte Künstler Frank Krüger hat sein kreatives Repertoire um beeindruckende Stierskulpturen erweitert. Nach vielen Jahren als "Stiermaler" auf Mallorca hat er seinen Traum verwirklicht, auch Skulpturen zu entwerfen.



Der Weg zur Fertigstellung der ersten Skulpturen war jedoch kein leichter. Zwei Jahre hat es gedauert, bis die aufwendig geplanten Kunstwerke gegossen werden konnten und damit nur der erste Teil des Herstellungsprozesses abgeschlossen war. Seitdem arbeitet der Künstler in seinem Atelier an den teils überlebensgroßen Stierskulpturen, um daraus Kunstwerke zu erschaffen, die für Aufsehen sorgen.



Einige der Kunstwerke sind nun bereits in den Galerien des Künstlers auf Mallorca zu sehen und begeistern Besucher mit ihrer Einzigartigkeit und den besonderen Merkmalen. Es gibt silberfarbene Stiere, die besonders elegant wirken, oder Skulpturen in intensivem Rot bis hin zu leuchtend blauen Kunstwerken, die durch einen Effektlack die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Besonders hervorzuheben ist eine Auftragsarbeit, bei der eine Stierskulptur komplett in 24 Karat Blattgold gehüllt wurde und ein besonderes Highlight darstellt.



Frank Krüger freut sich über die positive Resonanz auf seine Werke und gibt regelmäßig Einblicke in seinen kreativen Prozess auf seinen Social Media Kanälen. Hier kann man immer wieder neue Videos und Fotos der Kunstwerke entdecken und einen tieferen Einblick in den kreativen Prozess erhalten.



Neben den großen Stierskulpturen wurden auch kleinere Kunstwerke aus Marmorstaub und Resina hergestellt.



Die Stierskulpturen von Frank Krüger können in den Galerien in Palma, Artà und Cala Ratjada besichtigt werden. Hier bietet sich eine unvergessliche Erfahrung für Kunstliebhaber und alle, die eine besondere Begegnung mit Kunst suchen. Lassen Sie sich von den beeindruckenden Stierskulpturen begeistern!