Trends in Livemarketing, Eventcatering und Veranstaltungstechnik: So war die Open+Mind 2019

Um 17:00 Uhr öffneten sich die Pforten in der brandneuen Location Design Offices München Atlas. Mit dem Fahrstuhl fuhren die rund 200 Gäste in den 13. Stock, wo sie von einer bezaubernden Winterkulisse empfangen wurden. Das G+B Team der Niederlassung München verlieh dem Empfangsbereich der 13. Etage eine winterliche Atmosphäre – mit einem kreativen Aufbau aus den Designpanels von ATOMIC Rental Solutions, einem stimmigen Lichtkonzept und einigen LED-Stelen auf denen winterlicher Content aufgespielt wurde. Die Dekoration von Dallmayr Eventcatering sorgte zusätzlich für Winter-Flair. Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr entdeckten die Eventteilnehmer schon jetzt im Hochsommer die Trends für ihre kommende Weihnachtsfeier: Von winterlichen Speisen und Cocktails, über die Raumgestaltung und das Winterkonzept bis hin zur Veranstaltungstechnik und dem ATOMIC-Dekobau. Es wurde genetworkt und sich über die Trends ausgetauscht. Bevor die Gäste mit einem coolen Snowdowner in die Sommerparty starteten, wurde es um 17:30 Uhr mit klassischem Operngesang noch einmal richtig besinnlich.Im Themenbereich Sommer wurden die Gäste mit leckeren Cocktails und kreativen Speisen empfangen. GAHRENS + BATTERMANN sorgte mit Gamification und einem digitalen Gästebuch in Form des Space Café Tables von G+B Interactive® für digitale Eventinspiration. Auch die Event App konnte am Abend genutzt werden. Über diese hatten die Gäste die Möglichkeit, Liedwünsche zu übermitteln und die besten Songs in die Playlist des Abends zu voten.Klassik meets Hip-Hop hieß es ein wenig später. Eine Showeinlage bestehend aus klassischem Operngesang, Beatbox und Breakdance begeisterte die Gäste. Ebenfalls begeistern konnte die Band Konnexion Balkon mit einem Mix aus Musik und Humor auf der Dachterrasse von Design Offices München Atlas – der größten Dachterrasse Münchens – die bereits an sich ein Highlight des Abends darstellte.Das Eventkonzept aus Winter-Wonderland und Sommerparty war ein voller Erfolg und kam bei den Gästen super an. Viele Eventteilnehmer lobten das Konzept und gaben positives Feedback. Auch die Gastgeber sind vom Veranstaltungskonzept überzeugt:Stefan Theismann, Key Account Manager bei GAHRENS + BATTERMANN:„Es ist uns eine große Freude, unseren Kunden im Rahmen eines so kreativen Eventkonzepts die Leistungen der in sich greifenden Produkte der Partner vorstellen zu können. Die bereits in der Planungsphase bestehenden Synergien der vier Partner schaffen hierbei einen deutlichen Vorteil für die Kunden und ihr Premium Event.Florian Hettler, Leitung Gastronomie & Eventcatering bei Dallmayr:„Für eine rundum gelungene Veranstaltung braucht es nicht nur leckeres Essen & spritzige Getränke, sondern auch professionelle Planung & Organisation, ein eingespieltes Team und zuverlässige Partner mit kreativen Ideen und großartigem Equipment: Nur das perfekte Zusammenspiel aller Dienstleister sorgt für einen reibungslosen Ablauf und eine Veranstaltung, an die sich der Gast immer wieder gerne erinnert. Wir von Dallmayr Eventcatering freuen uns sehr mit unseren Partnern von REALIZE Live Marketing, GAHRENS + BATTERMANN und Design Offices bei der Open+Mind Veranstaltungsreihe genau dieses gelungene Teamwork zu präsentieren und unsere Synergien für ein rundum gelungenes Event zu bündeln.“Harald Paquin, Geschäftsführer bei REALIZE Live Marketing:„Die Intention der Veranstaltung war es, eine Plattform zu bieten auf welcher wir uns mit unseren wichtigsten Partnern präsentieren können. Und das ist uns in jeder Hinsicht gelungen.“Boris Hog, Key Account Manager Design Offices:„Was für uns das Große an dieser Kooperation ist - ich habe noch nie von Anfang an so viel Dynamik und Enthusiasmus gespürt. Die Partner haben von Anfang an Action gemacht. Man wollte zeigen, was man kann. Es sind die richtigen Partner zusammengekommen, die wirklich ein tolles Spektrum abbilden, was in der Eventbranche möglich ist. Wir freuen uns, dass wir uns einbringen und mit unserer Location unterstützen können. Es gibt ein komplettes Spektrum, was alles möglich ist. Von Catering, von Technik, von Eventlocations, von professionellem Arbeiten. Ich glaube, das alles an einem Tag und auf einer Ebene ist wirklich sehr sensationell.“Weitere Informationen zu GAHRENS + BATTERMANN finden Sie hier: https://www.gb-mediensysteme.de/unternehmen/g-b-facts.html REALIZE Live Marketing ist mit langjähriger nationaler wie internationaler Event-Erfahrung in München für ihre Stärken und Leistungen bekannt.Neben Live Events bieten sie ihre Expertise in den Bereichen Exhibit & Promote, Incentive, Creative, Digital und Solutions an. Mit langjähriger nationaler wie internationaler Event-Erfahrung, 24 Mitarbeitern und über 1.236 konzipierten Projekten seit 2000, ist die Agentur in München für ihre Leistungen bekannt.Mit einem hochmotivierten, eingespielten Team und den Stärken im Projektmanagement, der Technologie und Logistik begleitet REALIZE Live Marketing seine Kunden zum Event nach ihren Wünschen.Dallmayr Eventcatering hat seinen Stammsitz in München im berühmten Dallmayr Delikatessenhaus in München. Das Familienunternehmen führt jedes Jahr 1.200 regionale und auch internationale Kunden- und Firmenfeiern, Produktpräsentationen und hochwertige Events durch. Neben dem Verkaufsbüro in München hat das Unternehmen auch ein Verkaufsbüro in Berlin.Beim Speisenangebot liegt der Fokus auf kreativen, innovativen und raffiniert arrangierten Kombinationen, inspiriert von den Küchen internationaler Metropolen. Hochprofessionelle Eventmanager und herzliche, ausgesuchte Servicekräfte sorgen dafür, dass auch anspruchsvollste Events für die Gäste ein Erlebnis werden – und der Gastgeber sich über ein gelungenes Event freuen kann.Derzeit erleben wir die radikalste Veränderung der Arbeitswelt seit der industriellen Revolution. Zu den wichtigsten Treibern dabei zählen die Digitalisierung, Shared Economy und die Anforderungen der Generation Y und Z. Inzwischen ist New Work mehr als nur ein Trend und der Ruf nach neuen Arbeitsmodellen und dazu passenden Arbeitsumgebungen wird immer lauter. Design Offices hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und ist heute Deutschlands führender Anbieter von Corporate Coworking und Räumen für agiles Arbeiten.Gegründet wurde das Unternehmen 2008 von Michael O. Schmutzer, der inzwischen einer der wichtigsten Pioniere in Sachen New Work Arbeitswelten ist. Mit seiner langjährigen Expertise, einer innovativen Idee und exzellenten Partnern hat er Design Offices innerhalb weniger Jahre zum führenden Anbieter für Serviced Offices und Coworking in Deutschland gemacht. Aktuell betreibt er mit seinem Team mehr als 30 beeindruckende Standorte in Berlin, Düsseldorf, Erlangen, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart mit einer Gesamtfläche von über 130.000 qm. Auch in Zukunft bleibt Design Offices ein wichtiger Schrittmacher der New Work, mit dem Ziel, den aktuellen Vorsprung am Markt konsequent auszubauen und ab 2020 Marktführer in der gesamten DACH-Region zu sein.