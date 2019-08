G+B Location Partnerships - Fester Partner der Locations Messen 2019

Anfang 2018 nahm der etablierte Veranstaltungsdienstleister GAHRENS + BATTERMANN die strategische, partnerschaftliche Betreuung exklusiver Event Locations in sein vielseitiges Leistungsportfolio auf. Unter dem Brand G+B Location Partnerships konnten die Eventexperten bis dato viele namhafte Hotels und Locations für sich gewinnen, darunter die Eurostars Hotels in München, die Titanic Hotels in Berlin sowie das Grand Elysée, der Schuppen 52 und die Altonaer Fischauktionshalle in Hamburg.Was die G+B Location Partnerships so besonders macht, ist der umfangreiche Service. Denn G+B nimmt sich der ganzheitlichen Rundum-Betreuung von Locations an. Von der Beratung über die Konzeptionierung einer individuellen Technik-Infrastruktur für Locations bis hin zur Planung und Durchführung von Events – oft mit spezifischen Lösungen, auf die Location und ihren Markt individuell zugeschnitten. Doch damit nicht genug. Das G+B Team berät und unterstützt zudem bei der Wahrnehmung der Betreiberverantwortung hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben. So helfen die Eventspezialisten auch bei der Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten und Gefährdungsbeurteilungen. Neben den beratenden, konzeptionellen und technischen Dienstleistungen bietet GAHRENS + BATTERMANN auch digitale Lösungen für Veranstaltungsplaner und Locations.G+B Interactive® hält eine Vielfalt an Softwarelösungen für Events bereit. So bildet beispielsweise das Teilnehmermanagement-Tool Registration Einladungs- und Registrierungsprozesse digital und einfach ab. Die Event App hingegen führt Veranstaltungsteilnehmer unkompliziert durch den Tag. Neben der Agenda und Informationen zu Raumplänen, Sponsoren sowie dem Catering überzeugt sie mit verschiedenen Networking-, Feedback- und Interaktionsfunktionen. Mit den Softwarelösungen IdeaXChange, Teamplay und Live-Voting können Veranstaltungsplaner die Interaktion auf Events fördern und profitieren von Teambuilding, direktem Kundenfeedback und grafisch aufbereiteten Voting-Ergebnissen in Echtzeit.Im Rahmen der G+B Location Partnerships können Partner-Locations diese und weitere Softwarelösungen anbieten und digitale Eventformate durchführen. So folgen sie dem Trend hin zu hybriden Events und profitieren von erweiterten Möglichkeiten.Eine langfristige Partnerschaft sorgt auf beiden Seiten für Vertrauen und eine reibungslose, planbare sowie profitable Zusammenarbeit.Aytac Aygün, Chief Operating Officer der Titanic Hotels Berlin, fasst die noch junge Zusammenarbeit mit GAHRENS + BATTERMANN wie folgt zusammen: „Unsere Zusammenarbeit mit G+B hat zwar erst vor Kurzem begonnen, was uns jedoch von Anfang an absolut überzeugt hat, ist die Zuverlässigkeit, Professionalität und die Leidenschaft, wie gemeinsame Projekte realisiert werden. Zudem sind hier besonders Ihre vielfältigen Dienstleistungen, die angebotenen Produkte und Ihre zeitliche Flexibilität hervorzuheben. Wir als Titanic Gruppe freuen uns auf weitere spannende Projekte mit unserem geschätzten Partner G+B.“Als stolzer Partner der diesjährigen Locations Messen betreut GAHRENS + BATTERMANN die Main Stage und die Pecha-Kucha-Bühne der regionalen Branchentreffen. „Wir freuen uns, die Locations Messen 2019 mit unserer Expertise unterstützen und begleiten zu können. Die Locations ist ein etablierter Branchentreff und bietet uns eine optimale Plattform, unseren noch recht neuen Geschäftszweig G+B Location Partnerships einem breiten Fachpublikum vorzustellen.“, so Dennis Dippel, Head of Location Partnerships bei GAHRENS + BATTERMANN. Im Rahmen der vier Locations Messen stellt Dennis Dippel den exklusiven Full-Service für Locations vor und erfreut sich an hohem Interesse.Die nächsten Locations Messen finden am 19. September in Düsseldorf und am 5. November in Mainz statt. Interessenten können sich unter folgendem Link vorab kostenlos registrieren: https://locations-messe.de/startseite/#/login und erhalten auf der G+B Website einen Einblick in das Angebot der G+B Location Partnerships: https://www.gb-mediensysteme.de/unternehmen/location-partnerships-gahrens-battermann.html