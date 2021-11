GABAL Impulstag 2022: Adaptability - handeln oder hadern?

In den ersten eineinhalb Jahren der Pandemie waren wir maximal gefordert, unser Verhalten den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Aber auch schon in der Zeit davor wurden verstärkt agile Strukturen in den Unternehmen und flexibleres Verhalten der Beschäftigten im beruflichen Alltag eingefordert. Im Vordergrund steht dabei immer das Ziel, den geänderten Anforderungen der VUCA Welt erfolgreicher gerecht zu werden. Unternehmen und Menschen sind ständig gefordert, sich flexibel und schnell anzupassen. Die Herausforderung besteht darin, die eigenen Fähigkeiten und Talente genau zu kennen, sie adäquat einzusetzen oder die Kompetenzen entsprechend zu erweitern.Derstattfinden. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Weiterbildung stellen Methoden vor, wie die berufliche und unternehmische Anpassungsfähigkeit zukunftsfähig gefördert werden kann.Einerwartet die Teilnehmenden am Nachmittag mit kleinen, effektiven und aktuellen Methoden fürs Training der künftigen Skills. Die beste Methode wird prämiert.Tickets werden ab 129 EUR angeboten.Alle Informationen zur Veranstaltung auf: www.gabal.de/impulstag-2022 Wir freuen uns, wenn Sie diese Pressemitteilung in Ihrer Berichterstattung oder in einer Online-Veröffentlichung berücksichtigen. Wenn Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an mich.