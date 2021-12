9 Autorinnen und Autoren des GABAL Impulse-Sammelbandes “Digitale Arbeitswelten” stellen bei GABALWinterEvent am 3. Dezember 2021, 15:00 Uhr, Bewältigungsstrategien und relevante Tools rund ums digitale Arbeiten vor.



Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt zunehmend. Mitarbeitende, Teams und Unternehmen werden mit grundlegenden Herausforderungen konfrontiert. Es gilt neue Wege in der Führung, der Kommunikation und der Zusammenarbeit untereinander zu gehen. Weiterbildungsakteure orientieren sich an digitalen Lehr- und Lernformaten und produktive Arbeit zuhause erfordert Gesundheitskompetenz.

