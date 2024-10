GAADI Comfort "Es kann nur einen geben"

Schnelle Montage ohne Radentfernung

Höhere Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit

Optimierter Fahrkomfort auf verschiedenen Untergründen

Besserer Schutz vor Luftverlust

Verfügbar in zwei Größen für Reifenbreiten von 37 bis 57 mm und 60 bis 74 mm, geeignet für Reifengrößen von 16 bis 29 Zoll

Zwei Ventiloptionen: Französisches und Autoventil

GAADI, bekannt für seine innovativen und benutzerfreundlichen Fahrradschläuche, gibt offiziell bekannt, dass die Produktion des GAADI Standard-Schlauchs eingestellt wird. Der Fokus des Unternehmens liegt ab sofort auf dem weiterentwickelten und leistungsstärkeren GAADI Comfort. Restbestände des GAADI Standard sind noch begrenzt im Handel erhältlich.Der GAADI Standard hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässige Wahl für Radfahrer/inen etabliert, doch die wachsenden Anforderungen und technologischen Fortschritte haben das Unternehmen dazu veranlasst, die Produktion auf den GAADI Comfort zu konzentrieren. Dieses Produkt bietet erhebliche Vorteile in puncto Langlebigkeit, einfacher Handhabung und verbessertem Fahrkomfort, was den höheren Preis mehr als rechtfertigt. Das neue Design des GAADI Comfort macht ihn zudem leicht erkennbar.„Es war eine strategische Entscheidung,“ sagt Dana Fischer, CEO von GAADI. „Der GAADI Comfort ist das Resultat jahrelanger Forschung und Entwicklung. Er bietet eine modernere Lösung für Radfahrer, die auf Qualität und Effizienz setzen. Durch die Fokussierung auf unser innovatives Modell können wir unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.“Der GAADI Comfort-Schlauch bietet folgende Vorteile:Kunden, die bereits auf den GAADI Comfort umgestiegen sind, berichten von einer spürbaren Verbesserung in ihrer Fahrerfahrung.Besonderes Angebot: Jeder Bestandskunde erhält bei einer Neubestellung ein attraktives Werkzeugset kostenlos dazu!GAADI bedankt sich bei allen Kunden, die dem GAADI Standard über die Jahre hinweg vertraut haben, und freut sich darauf, ihnen mit dem GAADI Comfort eine noch bessere Lösung bieten zu können.Weitere Informationen finden Sie auf [ ]www.gaadi.com] http://www.gaadi.com ).