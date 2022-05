Saisonstart mit der neuen Kollektion von IDEAL-Gartenduschen

Mit der diesjährigen Kollektion von IDEAL-Gartenduschen kann der Frühling kommen. Mit Außenduschen von Eichenwald wird Ihr Garten zu einer Sommer-Oase. Der Pandemie geschuldet, überlegten immer mehr Familien in den letzten Jahren, nicht weit zu verreisen, sondern ihren Urlaub lieber im eigenen Garten zu verbringen. Deshalb braucht es Lösungen, damit auch die Abkühlung an heißen Sonnentagen nicht zu kurz kommt.Mit den Eichenwald Produkten, die die meisten unter dem Markennamen „IDEAL Edelstahl“ kennen, ist nicht nur Qualität und Innovation verknüpft, sondern als einer der wenigen Hersteller des Segmentes, können diese auch individuell an die Erfordernisse Ihres Gartens oder Terrasse angepasst werden.Zur Auswahl steht eine große Vielfalt an Kaltwasserduschen, Warm- & Kaltwasserduschen, sowie Solarduschen. In diesen Kategorien verstecken sich viele Designs, Innovationen und Installations-Möglichkeiten. Von transportabel über freistehend bis zur Festinstallation, von rund bis eckig, von schlank bis wuchtig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – ob zum Pool, SPA oder Sauna – oder eben einfach nur „pur“: Eine Außendusche ist ein Mehrwert für jeden Sommergarten.Mit den Eichenwald Duschen schenken Sie Ihren Kindern Badespaß plus Erfrischung. Erwachsene bekommen ihr Wellnessgefühl gleich frei Haus geliefert.Dem Trend folgend, dass viele Familien sich, gerade auch in Großstädten, kleine Gärten zur Entspannung am Wochenende zulegen, möchte Eichenwald möglichst allen Kundenwünschen gerecht werden. Deshalb ist die Auswahl auch so groß.Damit sich die Kunden bei dieser Auswahl auch zurechtfinden, wurde im Unternehmen sehr am Ausbau der Webseite gearbeitet ( www.eichenwald.de ). Und nicht nur das. Zur besseren Übersicht und damit man sich gleich mit seinen eigenen Sinnen eine reelle Vorstellung der Produkte machen kann, gibt es eine weitere Innovation von Eichenwald:Den virtuellen Showgarten ( www.eichenwald-showgarten.de ) über den in Kürze besonders berichtet wird.