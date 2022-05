IDEAL-producten in roestvrij staal ontdekken in de virtuele showtuin

Het inrichten van de eigen tuin is geen gemakkelijke opgave. Er is veel fantasie voor nodig, en vaak hebben de familieleden uiteenlopende meningen. De aankoop van bepaalde accessoires, net voor centrale punten zoals het zwembad of de tuinvijver, vereist een zeker aanvoelen. Om deze taak voor zijn klanten gemakkelijker te maken, heeft de fabrikant van hoogwaardige tuindouches en roestvrijstalen accessoires, Eichenwald, iets heel bijzonders bedacht:In de showroom van een vakhandelaar treft u veel producten aan, maar kunt u zich vaak niet voorstellen hoe ze er thuis uit zouden zien. Daarom stopte Eichenwald veel energie in de aanleg van een virtuele tuin, die vanaf nu op www.eichenwald-showgarten.de kan worden bekeken.Hij is natuurlijk niet alleen voor eindverbruikers maar ook voor vaklui interessant. U krijgt een duidelijk beeld van de producten en ziet direct hoe ze passen in het totale plaatje.De basis is de driedimensionale simulatie van een tuin, waarbinnen u zich via touchpoints kunt bewegen, en die u over 360° kunt draaien. Op veel plaatsen zijn er aanklikpunten, die na het aanklikken alle informatie geven over de respectievelijke productcategorieën.Een ander hoogtepunt van de showtuin is de nachtsimulatie. Hier krijgt u de mogelijkheid om verschillende lichteffecten te visualiseren en een indruk te krijgen hoe de tuin na zonsondergang wordt verlicht.Het merk IDEAL roestvrij staal uit Eichenwald staat voor kwalitatief hoogwaardige producten, en door de simulatie ziet u snel de meerwaarde van de producten voor de eigen tuin. De virtuele showtuin wordt voortdurend met nuttige informatie over de afzonderlijke artikelen bijgewerkt en aangevuld met innovaties van de productlijn. Om u daarvan zelf te overtuigen volstaat één enkele klik op: www.eichenwald-showgarten.de