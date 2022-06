Découvrir les produits IDEAL en acier inoxydable dans le jardin d'exposition virtuel

L’aménagement de son propre jardin n’est pas une tâche facile. Cela demande beaucoup d'imagination et il n'est pas rare que des opinions différentes entre les membres de la famille s'affrontent. L'achat de certains accessoires, notamment autour de points centraux comme la piscine ou l'étang de jardin, demande du doigté. Pour faciliter cette tâche à ses clients, le fabricant de douches de jardin et d'accessoires en acier inoxydable de haute qualité, Eichenwald, a imaginé quelque chose de tout à fait extraordinaire :On peut certes trouver de nombreux produits dans la salle d’exposition chez un revendeur, mais on ne peut pas s’imaginer le plus souvent quel effet ils produiraient chez soi. C’est pourquoi Eichenwald a réalisé, au prix d'un effort considérable, un jardin virtuel que l'on peut dès à présent visiter sur www.eichenwald-showgarten.de Celui-ci est intéressant non seulement pour les consommateurs finaux, mais aussi pour les professionnels. Il permet d’obtenir une image claire des produits et de voir immédiatement comment ceux-ci s’intègrent dans l’ensemble.La base est la simulation tridimensionnelle d’un jardin, dans lequel on peut se déplacer et tourner jusqu’à 360° au moyen de Touchpoints. Des Clickpoints sont placés à de nombreux endroits, lesquels révèlent toutes les informations sur les catégories de produits correspondantes lorsque l’on clique dessus.Un autre point fort du jardin d’exposition est la simulation de nuit. Celle-ci permet de visualiser différents effets lumineux et de se faire une idée de la manière dont le jardin est illuminé après le crépuscule.La marque IDEAL Edelstahl de l’entreprise Eichenwald est synonyme de produits de haute qualité et, au moyen de la simulation, on peut très rapidement reconnaître la valeur ajoutée des produits pour son propre jardin. Le jardin d’exposition virtuel est continuellement mis à jour avec des informations utiles sur les différents articles et élargi avec les innovations de la ligne de produits. Pour s’en convaincre soi-mem, il suffit de cliquer sous : www.eichenwald-showgarten.de