Michael Busse vom Fussicamp Mallorca spendet Lebensmittel und Kleider für Kinder und deren Familien auf Mallorca

Michael Busse vom Fussicamp Mallorca hat mit tatkräftiger Unterstützung über 10 Tonnen Lebensmittel und Kleiderspenden seit Mitte Oktober für Kinder und deren Familien auf Mallorca eingesammelt. Am vergangenen Wochenende lieferten verschiedene Helfer von den Stationen auf der Insel, aus Palma de Mallorca, Santanyi , Cala Millor und Cala Ratjada die Spenden aus. Alleine am 4. Advent wurden Lebensmittel an 600 bedürftige Familien ausgegeben.



Angefangen hat es mit Getränken der Firma Evo Drinks, die an Hope Mallorca gespendet wurden. Als sich bei weiterem Nachfragen herausstellte, dass viele Menschen, die auf Mallorca vom Tourismus leben, kein Geld für Essen und Kleidung für ihre Kinder übrig haben, entstand das Projekt: WE LOVE MALLORCA CHARITY



Ein persönlicher Aufruf über soziale Netzwerke des Initiators Michael Busse führte dazu, dass Ernstings Family 400 Jacken spendete.



Michael Busse spendete weitere 200 Jacken und transportierte diese persönlich am 02.11.2020 nach Mallorca.



Die Firma Pro XX GmbH, namentlich Ralph Herzog-Knapich übernahm die Fahrt-, Maut- und Benzinkosten.



Bei der Verteilung am 04.11. haben die Freunde Paul Janke, Steff Jerkel geholfen.

RTL berichtete darüber.



Bei der Aktion erkannte Michael Busse und Steff Jerkel jedoch, dass Hunger, das eigentlich größere Problem ist.



Sie entwarfen ein Plakat und kontaktierten weitere Freunde mit dem Resultat, dass Edeka Märkte 15 Spenden Boxen für zwei Wochen aufstellten.



Der Getränkehersteller Voelkel spendete Paletten Kinder Saft.



Aus Österreich erreichten Michael Busse fünf Europaletten Suppen.



Diese wurden dann mit dem Mallorca Express nach Mallorca transportiert.



Am 26.11.20 wurden Spendenboxen in Norddeutschland aufgestellt und mit der Unterstützung von Ivan Klasnic bei 12 Edeka Märkten am 17.12 eingesammelt



Parallel kamen 50 Kartons mit Lebensmittelspenden.



Nach 19 Std Fahrt kam der LKW auf der Insel an.



VIELEN DANK AN ALLE FREUNDE UND HELFER, DIE DIESE AKTION ERMÖGLICHT HABEN.

