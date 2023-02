Zwischen Klinikreform und Beispielen aus Skandinavien: Thüringer Gesundheitsgipfel bietet Austauschplattform

Die Gesundheitsinfrastruktur in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Fachkräftemangel, ein fehlerhaft konsolidiertes Gesundheitswesen und Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Rettungsstellen und Krankenhäusern halten die Bundesregierung zu einer der tiefgreifendsten Krankenhausreformen der vergangenen Jahrzehnte an. Im Zuge des Thüringer Gesundheitsgipfels werden anstehende Veränderungen ebenso beleuchtet, wie der Blick in das dänische oder finnische Gesundheitssystem. So werden Vertreter*innen aus beiden Staaten berichten, wie das Gesundheitswesen in ihrem Land funktioniert. Unter ihnen Olaf Meyer, Commercial Advisor Health Industry der Königlich Dänischen Botschaft in Berlin und Dr. Uwe K. Preusker aus Vantaa in Finnland.



Mit dem ersten Messekongress am 22. März 2023 im Erfurter Steigerwaldstadion erhofft sich der Veranstalter, FUNKE Medien Thüringen, eine wichtige Gesprächs- und Diskussionsplattform für Mitarbeitende aus dem medizinischen Bereich und insbesondere für Verantwortliche.



Michael Tallai, Geschäftsführer bei FUNKE Medien Thüringen, sagt dazu: „Unser Programm schafft eine große Vielfalt an Panels und Diskussionsrunden. Dass wir Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin, gewinnen konnten, uns Einblicke in die Herausforderungen und Notwendigkeit der Klinikreform zu geben, ist sehr besonders. Als Mitglied der Kommission zur Umsetzung der Reform erklärt er, warum sie der Schlüssel zum Überleben unseres Gesundheitssystems sein wird.“



Doch nicht nur der Blick auf das große Ganze steht im Fokus des Thüringer Gesundheitsgipfels. Eine eigene Session beschäftigt sich mit den Thüringer Themen der angestrebten Reform. Dazu werden sich unter anderem die Präsidentin der Landesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen, sowie Rainer Poniewaß, Geschäftsführer der Landeskrankenkrankenhausgesellschaft im Freistaat, äußern.



Der Thüringer Gesundheitsgipfel richtet sich sowohl an Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal als auch an Verantwortungstragende aus Verwaltung und Strukturprozessen. „Wir bieten mit der Veranstaltung die Möglichkeit, miteinander in den Austausch zu kommen, die Diskussionen und Panels als Plattformen zu nutzen und darüber hinaus auch zu netzwerken“, erläutert Michael Tallai den Anspruch der Veranstaltung.



Die Keynote wird durch Dr. Shari Langemak gehalten. Unter dem Titel „Digitalisierung des Gesundheitswesens – Chancen, Hürden und Perspektiven“ verspricht sie einen Überblick zum Thema und damit eine geeignete Einführung in die anstehenden Debatten.