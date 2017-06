Leckere Pfingst-Ideen von frooggies - Künstlern

Kuchen, Desserts, Smoothies, Müslis und alles immer ein wenig anders, voll überraschend und individuell.frooggies Fans zeigen auf Instagram, wie prachtvoll ihre Eigenkreationen und individuellen Ideen zu eye-Catchern werden.Bei der zauberhaften violetten Acai-Brombeer Bowl sind wir ins Staunen geraten. Wer kann denn so was? Natürlich Petra alias @der_kleine_wassermann_.@fitness_bianca stellt ihre Jars mit Vanille-Mohn-N'Oats mit Kokosmilch und frooggies - Himbeersauce und Blüten vor und motiviert, doch gleich einmal selbst das Rezept auszuprobieren.Und wenn an einem tristen Dienstag-Morgen so etwas Liebes zu lesen ist, dann geht einem nicht nur das Herz über, sondern der Appetit gleich mit:.“, schreibt @vegan.dannynerle. „Dass für die ganz besonderen Anlässe die frooggies so richtig in Hochform auflaufen, zeigen die Torten von @gwiegabriela, für die sich kaum Worte finden. Kunstwerke für besondere Momente, die ins Museum gehören, doch Gott sei Dank zum Vernaschen sind. Gabriela weiss zu arrangieren und die Konditorei-Exponate in Szene zu setzen.Es lohnt immer, frooggies auf Instagram zu besuchen.