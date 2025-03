Medical English in Arztpraxen und MVZ: Eine Notwendigkeit für die moderne Patientenversorgung

In einer zunehmend globalisierten Welt wird die Bedeutung von Englisch als lingua franca in vielen Bereichen des Lebens immer deutlicher. Besonders im Gesundheitswesen, wo die Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patienten entscheidend für die Qualität der Versorgung ist, spielt die Beherrschung von Medical English eine zentrale Rolle.Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sehen sich häufig mit internationalen Patienten konfrontiert, die eine klare und präzise Kommunikation benötigen. Ein fundiertes Wissen über medizinische Fachterminologie und die Fähigkeit, in englischer Sprache zu kommunizieren, sind daher unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden und eine optimale Patientenbetreuung zu gewährleisten.Um medizinischen Fachangestellten (MFA) die notwendigen Sprachkenntnisse zu vermitteln, bietet die Frielingsdorf Akademie ein praxisorientiertes Englisch-Seminar an. In diesem Seminar haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre allgemeinen und fachbezogenen Englischkenntnisse zu verbessern und ihren beruflich relevanten Wortschatz zu erweitern.Die Themen umfassen unter anderem den Vokabelaufbau zu Körperteilen, Körperfunktionen und Beschwerden sowie die Fachterminologie für verschiedene Disziplinen und Einrichtungen. Darüber hinaus werden wichtige Kommunikationssituationen wie Telefongespräche, Terminvereinbarungen und Gespräche an der Rezeption behandelt.Das Seminar findet an mehreren Terminen statt: Freitag, den 09. Mai 2025, von 14:00 bis 17:30 Uhr, am Samstag, den 10. Mai 2025, von 9:00 bis 12:30 Uhr, sowie am Freitag, den 23. Mai 2025, und am Samstag, den 24. Mai 2025, jeweils zu den gleichen Zeiten.Die Referentin, Yvonne Ford, bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich der Kommunikation im Gesundheitswesen mit und wird die Teilnehmer durch lebendige und vielfältige Lernmethoden unterstützen.Die Investition in Medical English ist nicht nur eine Frage der beruflichen Weiterbildung, sondern auch ein Schritt in Richtung einer besseren Patientenversorgung. In einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer internationaler wird, ist es unerlässlich, dass medizinisches Personal über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügt, um den Anforderungen der modernen Medizin gerecht zu werden.Für weitere Informationen über das Seminar und die Anmeldung besuchen Sie bitte die Website der Frielingsdorf Akademie unter www.frielingsdorf-akademie.de ; hier finden Sie auch eine Übersicht der aktuell geplanten Seminare für Ärzt*innen und Praxispersonal.