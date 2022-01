MFA Weiterbildungen – von der MFA zur Praxismanagerin (m/w/d) oder Abrechnungsmanagerin (m/w/d)

Durch die Pandemie ist unter anderem eines deutlich geworden: Wie wichtig qualifiziertes Personal im ambulanten Gesundheitswesen ist, und wie dringend es benötigt wird.Lassen Sie sich zum/zur „“ oder „“ weiterbilden, erhöhen Sie Ihre berufliche Qualifikation und steigen Sie beruflich auf. Die beiden einwöchigen Präsenzlehrgänge finden durch dieinmit derstatt und schließen nach erfolgreich absolviertem Test mit einem deutschlandweit anerkanntem IHK-Zertifikat ab.Der Unterschied unserer Zertifikatslehrgänge „" und „“ mitzu anderen Fortbildungs-Angeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte in einer Woche garantiert!Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden. Darüber hinaus profitieren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Wissen und den langjährigen Erfahrungen verschiedener Dozentinnen und Dozenten aus unterschiedlichen Bereichen des ambulanten Gesundheitswesens, wie z.B. langjährig erfolgreiche Praxismanager/innen, Abrechnungs-Trainer/innen, Vertreter/innen öffentlicher Körperschaften und Kommunikations-Trainer/innen.Nach Abschluss unserer Weiterbildung zur/zum „“ sind Sie in der Lage, Strukturen in Praxisabläufen zu erkennen und zu verbessern. Sie haben gelernt, dass Praxis-Team zu leiten und zu koordinieren, und für einen reibungsloseren Praxisablauf zu sorgen. Durch Schulungseinheiten zur Honorar-Abrechnung, zum Umgang mit der Praxis-EDV und zum Praxis-Marketing haben Sie darüber hinaus wertvolle Kenntnisse erworben, die unmittelbare Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis haben.Die korrekte Abrechnung von Kassen- und Privatleistungen ist in Arztpraxen und MVZ mit vielen Fallstricken gespickt. Einerseits gibt es viele Unsicherheiten in rechtlicher Hinsicht, andererseits viele Besonderheiten, was man wie zusammen abrechnen darf. Im schlimmsten Fall geht jedes Quartal viel Honorar verloren.In unserem Zertifikatslehrgang vermitteln wir Ihnen das nötige Expertenwissen, um sich sicher in EBM, GOÄ und BG-GOÄ zurechtfinden. Sie erhalten wertvolle Tipps und Kniffe, wie Sie Ihre Kassen- und Privatabrechnung optimieren und effektiv steigern können. Sie lernen Ihre Abrechnung rechtssicher zu managen und Regresse zu vermeiden. Ein Kommunikationstraining für den Umgang mit Selbstzahlern nach der Rechnungsstellung rundet den Zertifikatslehrgang zur Abrechnung in Arztpraxen / MVZ ab.Die Zertifikatslehrgänge berechtigen nach der jeweils erfolgreich abgeschlossenen Prüfung (lehrgangsinterner Test) dazu, entweder den Titel „“ oder „“ zu führen.Beide Weiterbildungen mit IHK-Zertifikat richten sich an MFA, Arzthelfer/Arzthelferinnen, Erstkräfte und Praxispersonal, das mit der Abrechnung betreut ist, sowie Betriebswirte/Betriebswirtinnen oder Kaufleute im Gesundheitswesen – idealerweise mit Erfahrung in der Praxisarbeit.Dafür sorgen wir – Ihre Frielingsdorf Akademie – und bieten weiterhin unsere Präsenzlehrgänge in Kooperation mit der IHK Köln und unter Einhaltung aller notwendigen Hygienevorschriften an.Die Veranstaltungstermine für unsere Zertifikatslehrgänge können Sie auf unserer Akademie-Homepage unter www.frielingsdorf-akademie.de einsehen. Hier können Sie sich auch direkt online anmelden. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie ebenfalls unter der Rufnummer 0221-139836-63 sowie per Mail unter akademie@frielingsdorf.de