Chance: MVZ suchen bundesweit kompetente Berater*innen

Eine große Chance für kompetente Berater*innen im ambulanten Gesundheitswesen bietet die Frielingsdorf Consult GmbH aus Köln. Mehr als 500 Medizinische Versorgungszentren – oft in Klinikträgerschaft – nutzen das MVZ-Cockpit des Beratungsunternehmens ( www.mvz-cockpit.de ) als zentrales Controlling-Tool für die GKV-Honorarabrechnung.Viele dieser MVZ suchen kompetente Beratung zur Optimierung ihrer Wirtschaftlichkeit.Das MVZ-Cockpit bietet hierzu die ideale Basis.Berater*innen können sich als „geprüfte*r MVZ-Cockpit-Pilot*in“ direkt im MVZ-Cockpit mit eigenem Steckbrief listen lassen. So können MVZ bei Bedarf unkompliziert Berater kontaktieren und beauftragen.Ihre Einstiegsmöglichkeiten:1. Nachweis 5jährige Beratungserfahrung im ambulanten Gesundheitswesen + 3 Referenzen oder IHK-Zertifikat „MVZ-Geschäftsführer/in“ / „Fachberater/in im ambulanten Gesundheitswesen“ (über Frielingsdorf-Akademie)2. Teilnahme an 2-stündiger online-Schulung zum MVZ-Cockpit (nächster Termin am 04.09.2025 – Teilnahmegebühr € 1.000 zzgl. MwSt.)3. Erfolgreicher Abschlusstest zur Bedienung des MVZ-CockpitHaben Sie Interesse? Dann melden Sie sich jetzt bei der Frielingsdorf-Akademie unter akademie@frielingsdorf.de