Zweiter Teil des FZX Sommer Open Airs mit Atze Schröder und NightWash startet am 24. August

Am Samstag, den 24. August startet der zweite Teil des Sommer Open Airs 2024 im Freizeitzentrum Xanten (FZX). Los geht es mit Comedian Atze Schröder am Samstag. Und am Sonntag, den 25. August geht es mit Auftritten vielversprechender Comedy-Talente bei NightWash weiter.



Sa., 24. August: Atze Schröder – Der Erlöser Open Air



Atze geht wieder auf Tournee und ist „Der Erlöser“. – Endlich. Der Erlöser ist da! Wir möchten erlöst werden, denn wir sind alle schuldig: Konsum, Urlaub, Party, Drogen, Netflix und Bayern München befreien uns nicht dauerhaft vom permanenten Gefühl der Ohnmacht. Immer stehen wir auf der falschen Seite, obwohl wir doch alles richtigmachen wollen. Gutes Klima, dauerhafter Frieden und Eierkuchen für alle – nur wie? Die UNO und Disney+ wissen auch nicht mehr weiter. Selbst der Dalai Lama will nicht wiedergeboren werden und verzichtet auf die letzte Staffel.



Was tun? Was hilft? Wer bringt die Erlösung? Fürchtet euch nicht! Atze Schröder hat in seinem Bett den brennenden Busch gesehen und wusste sofort: Ich bin der neue Messias! Der Erlöser!



Furchtlos nimmt er den Auftrag an und unterschreibt für drei weitere Jahre! Halleluja, lobet den Herrn Schröder. Er steht auf der Bühne, breitet die Arme aus und ruft: Werft eure Sünden auf mich, ich übernehme eure Schuld! So wird jeder Auftritt zur Arche Noah und selbst die kleinen Tiere bekommen eine Einladung zum Käpitäns- Dinner auf der Kreuzfahrt zur Erlösung!



Atze Schröder erlöst uns in seinem neuen Programm von dem Bösen. Unbeschwert nimmt er uns mit, befreit das Publikum von der Last des Zeitgeistes und wandelt unsere Payback-Punkte gegen gutes Karma.



Das brandneue Comedyprogramm „Der Erlöser“ verspricht zwei Stunden voller Ablass, ohne Schuld und mit der wohltuenden Erkenntnis: Ja, er ist da – der Erlöser.



Sa., 24. August 2024: Atze Schröder – Der Erlöser

Open Air im Naturbad Xantener Südsee

Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Abendkasse ab 19:00 Uhr

Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Platzwahl ist frei

Tickets online auf f-z-x.de und eventim.de



So., 25. August: NightWash live



NightWash live – unter dem Motto: „Comedy ist live am lustigsten!“ verspricht die Kult-Marke für Stand-Up Comedy in Deutschland ein großartiges Programm an der Xantener Südsee.



Eine Auswahl der vielversprechendsten Comedy-Talente gastiert am Sonntag, den 25. August im Freizeitzentrum Xanten (FZX). Mit dabei sind:



Ben Schafmeister (Moderator): Frech, smart, authentisch. Mit 23 Jahren macht Ben Witze und schreibt Songs, über anders sein, älter werden und der Frage nach dem Sinn hinter allem. Ob Taxi fahren mit Tourette, Schwiegermütter umhauen oder auf Tinder gesperrt werden... NightWash Talent Award Finalist Ben Schaf-meister ist der neue Host der NightWash-Webshows und wird die Liveshow des Kultformats in Xanten moderieren. Ben verbindet schwarzen Humor mit messerscharfem Timing, einzigartigem Charme und reaktionsschnellen Publikumsinteraktionen. Und bleibt im Kopf. Dabei spielt er mit Themen, wie u. a. seiner Krankheit, dem Tourette-Syndrom, dem Leben als Single und dem Gefühl von Älter werden. 23 Jahre alt, 11 davon auf der Bühne. Ob mit Musik und selbstgeschriebenen Songs oder Comedy: Schon jetzt ist klar, Ben gehört auf die Bühne.



Tony Bauer: Überlebenskünstler, Stand-Up-Artist und der Name, der an erster Stelle fallen muss, wenn man über einen individuellen Lebenspfad spricht. Aufgewachsen in Duisburg-Marxloh, sah sich dieser aufstrebende Künstler schon in jungen Jahren mit den absurdesten Hürden konfrontiert. Durch den Einfluss von Charles Bukowski, den Grillmeistern auf deutschen Gartenpartys und anderen irrwitzigen Gestalten des Duisburger Nordens entwickelt Tony schon früh einen ganz eigenen Blick auf die Welt.



Sein Publikum entführt er auf eine Reise durch sein Leben. Sowohl der fehlende Darm als auch sein fehlender Vater haben ihn dabei nicht zurückgehalten, seinen Weg auf die Bühnen der Republik zu finden. Freuen Sie sich auf eine Safari durch „den Rallyestreifen in der Unterhose der Gesellschaft“. Mit Themen zwischen Seitenstich und Sentimentalität bringt Tony Bauer jede und jeden zum Lachen, der das Leben kennt und liebt.



Robert Alan: Robert Alan ist im „Quatsch Comedy Club“ aufge-treten, war in TV-Comedyshows wie „NightWash“ oder dem „NDR Comedy Contest“ zu Gast und begeisterte im vergangenen Januar die Zuschauer beim „Hamburger Comedy Pokal“ im Schmidt Theater. Er ist u. a. Gewinner des Publikumspreises von „Jugend Kulturell“, hat den 1. Platz beim Stuttgarter Comedy Clash gemacht und den 2. beim Bielefelder Kabarettpreis.



Laura Brümmer: Comedy ist eine Kunstform, die oft durch die unter-schiedlichsten Talente entsteht. Für Laura Brümmer ist dies ihre Beobachtungsgabe und ihr scharfer Sinn für Humor. Mit einem neugierigen Auge beobachtet sie das alltägliche Chaos um sich herum und findet darin die verborgene Komik, die nur darauf wartet, auf die Bühne gebracht zu werden.



Von Situationen, in denen Kinder einen ohne Vorwarnung beleidigen, bis hin zu den skurrilen Liebesbekundungen, die sie heimlich beim Arzt beobachtet - Laura findet überall das Potenzial für humorvolle Geschichten. Ihre einzigartige Perspektive auf das Leben verspricht herzhaftes Lachen, Aha-Momente und einen unvergesslichen Abend für ihr Publikum.



Laura, eine erfahrene Musicaldarstellerin, hat nicht nur mit ihren Rollen in den beliebten Produktionen wie „Das Dschungelbuch“ und „Tarzan“ die Bühnen Deutschlands und Österreichs erobert. Seit 2020 ist sie in Formaten wie „,Ladies Night Youngstars“, „Night-Wash“ und dem „Stuttgarter Comedy Clash“ zu sehen und erobert mit ihrem Humor seitdem wie wild die Herzen des Comedy-Publikums.



Pam Pengco: Unauffällig, schüchtern, natürlich. Keine Ahnung wer gemeint ist, aber nicht Pam Pengco, denn bei ihr wird kein Blatt vor den Mund genommen - schlagfertig, trocken, offen und authentisch bis hin zu Aufklärung durch Humor. Wer noch nie mit Travestie in Berührung gekommen ist, der darf hier vielleicht sogar mal anfassen!? Pam Pengco, die erste Drag Queen auf Deutschlands Comedy Bühnen. 2020 wagte sie sich mit einer Stand-up Nummer zu „Das Supertalent“, nahm ordentlich die Jury aufs Korn und kassierte trotzdem viermal Ja! Daraufhin arbeitet sie unter anderem als Chris Tall‘s Society Reporterin in „Darf er das? Live!“, stand für den guten Zweck bei „Comedy for hope“ auf der Bühne oder spielte einen Baum in der Sat.1 Comedy-Märchenstunde. Ja einen Baum, einen Baum mit Brüsten. Mit einer Stimme wie sie selten bei Frauen zu finden ist, trotzt Pam so einigen Klischees und hofft darauf, deutschlandweit ihr Publikum zu begeistern, mit Vorurteilen aufzu-räumen und den Menschen zu zeigen, dass es am wichtigsten ist, sein Leben zu leben wie es einen selbst am glücklichsten macht. Es wird witzig, ehrlich, kreativ, familiär, versaut und bestimmt noch einige Adjektive mehr.



Marcel Mann: Marcel Mann, der 2015 auch schon die Talent-Schmiede im „Quatsch Comedy Club“ für sich entscheiden konnte, ist der Synchronsprecher unter den deutschen Comedians. Sozu-sagen „The Voice of Comedy“. Das Gesicht ist neu, doch seine Stimme seit Jahren im Fernsehen und im Kino zu hören. Leider stirbt er meistens tragisch bei der Arbeit. Davon und von weiteren Kuriositäten aus seinem Leben auf der Tonspur erzählt Marcel rasant und stimmgewaltig. Eine Frage bleibt jetzt aber doch: Woher bitteschön kennen wir die Stimme? Die Antwort gibt's live.



Fabian Rommel: Fabi Rommel ist ein Stand Up Comedian, der durch Sketche auf Social Media bekannt wurde und in 2023 mit seinem Programm „der Typ aus den Videos“ auf ausverkaufter Deutschlandtour war.



NightWash bringt die frischeste Stand-Up Comedy angesagter Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show ein Unikat auf höchstem Niveau. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken! Comedy der Extraklasse! NightWash Live - Comedy at its best!



So., 25. August 2024: NightWash live

Open Air im Naturbad Xantener Südsee

Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Abendkasse ab 19:00 Uhr

Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Platzwahl ist frei

Tickets online auf f-z-x.de und eventim.de



Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedy-formate und eine passende Gastronomie open air – das bietet seit vielen Jahren das FZX Sommer Open Air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.



Als weitere Veranstaltungen sind für Fr., 30. August 2024 und Sa., 31. August 2024 Open Air-Konzerte mit Michael Schulte („Better Me“, „With You“, „Waterfall u.a.) und Beatrice Egli geplant. Der Ticket-Vorverkauf hierfür läuft ebenfalls an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de



Anreise und Parken



Es werden ausreichend kostenpflichtige Pkw-Parkplätze bereit-gehalten. Navigation: Am Meerend, 46509 Xanten

(lifePR) (