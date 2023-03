Wakeboardkurse für Groß und Klein am Wakeboard-Cable Xantener Südsee

In Zusammenarbeit mit dem ansässigen „Wake World“- Shop, betrieben von Sebastian Moskwa, bietet das Freizeitzentrum Xanten auch 2023 wieder verschiedene Wakeboard-Specials an:Für die Kids gibt esDie Termine: 12.-14.04.2023, 26.- 28.06.2023, 31.07.-02.08.2023 und 04.-06.10.2023, jeweils von 9 - 12 Uhr. Unter kinderleichter Erklärung lernen die Kids Wakeboardfahren.Spaß ist garantiert. Der Kurs ist ab acht Jahren, sicheres Schwimmen ist Grundvoraussetzung für eine Teilnahme und muss von den Erziehungsberechtigten schriftlich bestätigt werden. Die Mindestteilnehmerzahl für diesen Kurs liegt bei fünf Personen. Der dreitägige Kurs kostet 90 € pro Kind.Des Weiteren wird dasangeboten. Hier gelten die gleichen Voraussetzungen (Mindestalter acht Jahre, sicheres Schwimmen und vorliegende Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten).Das Kids Special findet ab dem 02.05.2023 und bis zum 19.09.2023 an jedem zweiten Dienstag außerhalb der Sommerferien statt (im Mai: 02., 16., 30.; im Juni: 13.; im August: 08., 22.; im September: 5., 19.) jeweils von 15 - 17 Uhr während des öffentlichen Bahnbetriebs. Die Kosten betragen 27 € pro Kind pro Tag.Neu in diesem Jahr ist der-Kurs für Sportliche ab 16 Jahren. Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Termine dieses Kurses sind: 9. und 23. Mai, 6. und 20. Juni, 15. und 29. August und 12. und 26. September, jeweils von 17 - 19 Uhr und somit während des öffentlichen Bahnbetriebes. Die Kosten belaufen sich auf 35 € pro Person.Auch in dieser Saison wird wieder der beliebteangeboten. Hier können die Frauen ganz unter sich Wakeboard fahren. Sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene sind willkommen. Termine sind am 22.04., 21.05., 17.06, 15.07., 19.08. und 16.09. jeweils von 10 - 12 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf 35 € pro Person. Der Kurs wird von Frauen für Frauen durchgeführt.In Anlehnung an den Gesundheitstourismus, den das Freizeitzentrum Xanten an fünf Gesundheits-Säulen rund um die Xantener Nord- und Südsee inszeniert, wird die Lehre nach Sebastian Kneipp für jede Altersgruppe zugänglich gemacht. Neu hierzu ist in diesem Jahr das Angebot. Der Kurs beginnt mit einem Warm-Up, gefolgt von einer Wakeboardeinheit und abschließend gibt es gemeinsames Stretching und Relaxing. Für den Kurs benötigen Teilnehmende Handtücher oder Gymnastikmatten. Termine: 24.06., 22.07., 26.08. und 23.09. jeweils von 9 - 12 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf 45 € pro Person.Für alle Kurse ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich, entweder online auf www.wasserski-xanten.de/... oder im InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt), Tel.: +49 (0)2801 715656.Alle Kurse finden nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl statt.Für die kommende Saison werden außerdem noch Wassersportmitarbeiter (m/w/d) gesucht. Wer Lust hat, an der Wakeboard- und Wasserskianlage zu arbeiten, sollte sich rasch beim Freizeitzentrum Xanten melden. Mehr Infos zum Freizeitzentrum Xanten als Arbeitgeber und den attraktiven Mitarbeiter-Benefits gibt es unter: www.f-z-x.de/jobs