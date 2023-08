„Summer breathe“ an der Xantener Südsee: Den Sommer genießen und Durchatmen

Freitag, 25. August 2023 ab 19 Uhr im Wassersportcenter Beachline, Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt

„Summer breathe“ – Den Sommer genießen und Durchatmen heißt eine neue Veranstaltungsreihe im Freizeitzentrum Xanten. Hier werden ab sofort mehrmals in der Saison Veranstaltungen angeboten, die Wassersport-Trends und Gesundheitsthemen mit Musik und natürlich Essen und Trinken verbinden. Los geht es am kommenden Freitag, 25. August im Wassersportcenter Beachline, Xantener Südsee.



Anlässlich der Einweihung des neuen Wassersportcenters beginnt das Freizeitzentrum Xanten die neue After Work-Veranstaltungsreihe „Summer breathe“ hier mit einer „SUP-Editon“. Angenehme Musik vom DJ, kleine Snacks, leckere Getränke und Cocktails sind versprochen; der Eintritt ist frei.



Dazu werden neben einem kostenlosen SUP-Verleih während der gesamten Veranstaltungszeit halbstündige SUP-Touren um 20:00 Uhr und um 20:45 Uhr sowie SUP-Yoga in Zusammenarbeit mit Vera Heimann um 19:30 Uhr und um 20:15 Uhr angeboten. Auch diese Angebote sind kostenfrei; die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Beginn am Freitag ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.