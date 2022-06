Startschuss für den zweiten Volksbank Niederrhein-Run

Nachdem im letzten Jahr der 1. Volksbank-Run um die Xantener Nord- und Südsee bei den Läuferinnen und Läufern auf gute Resonanz gestoßen war, wird das Freizeitzentrum Xanten in Kooperation mit der Volksbank Niederrhein auch in diesem Jahr „eine gesunde Auszeit vom (Corona-) Alltag“ anbieten.Um die Gesundheitsphilosophie nach Kneipp weiterzuführen, ruft die Volksbank Niederrhein zusammen mit dem Freizeitzentrum Xanten alle Läuferinnen und Läufer auf, entlang der Xantener Nord- und Südsee am digitalen Laufwettbewerb über drei verschiedene Distanzen mit unterschiedlichem Leistungsniveau teilzunehmen. Gerade in dieser besonderen Zeit ist es wichtig, sich im schönen Ambiente aktiv zu bewegen und seine Gesundheit zu fördern.Zusammen mit der Volksbank Niederrhein präsentiert das Freizeitzentrum Xanten im Zeitraum vom 04.07. bis zum 17.08.2022 den 2. Volksbank-Run um die Xantener Nord- und Südsee. Die zu absolvierende Strecke hat jeweils ihren Startpunkt am Plaza del Mar im Hafen Xanten. Die 3,3 km lange Strecke vom Plaza del Mar bis zur „Fischerhütte“ ist für Läufer/-innen der Altersgruppe U16 ausgeschrieben (der Wendepunkt ist durch ein Schild kenntlich gemacht). Des Weiteren gibt es die Distanzen 7,3 km - eine Runde um die Xantener Südsee - sowie die Distanz 14,82 km - um die Xantener Nord- und Südsee - für die Altersgruppe Ü16. Teilnehmer/-innen Ü16 sind herzlich dazu eigeladen, beide Läufe (7,3 km und 14,82 km) zu bewältigen. Zu beachten ist, dass jede/-r Teilnehmer/-in nur ein Ergebnis pro Distanz einreichen darf.Und so können Interessierte am Lauf teilnehmen: Kostenfrei unter dem Link https://my.raceresults.com/... anmelden und, wenn gewollt, eine Startnummer downloaden. Zur Teilnahme muss eine App, welche Distanz, Zeit und zusätzlich die absolvierte Strecke per GPS aufzeichnet, genutzt werden. Hier steht es jedem frei, welche App, die diese Kriterien erfüllt, genutzt wird. Innerhalb des oben genannten Zeitraumes kann die persönliche Bestzeit in der entsprechenden Distanz (U16 – 3,3 km/Ü16 7,3 km und/oder 14,82 km) mit allen persönlichen Daten einmalig bei „Race Results“ hochgeladen werden.Am Ende der Laufveranstaltung werden die ersten drei Läuferinnen und Läufer der jeweiligen Distanz mit Pokalen geehrt, zusätzlich bekommt jede/-r Läufer/-in eine Online-Urkunde zum selbst Ausdrucken mit der Platzierung in den Altersgruppen 10-19/20-29/30-39/40-49/50-59/60-69 und Ü70. Unter allen Teilnehmer/-innen werden zudem attraktive FZX-Gutscheine und vieles andere mehr verlost. Die Ehrung der Gewinner/-innen findet am So., 28.08.2022 durch Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Nieder-rhein, und Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, im Rahmen einer Preisverleihung statt.