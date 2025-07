Sommer Open-Air im Freizeitzentrum Xanten mit White Dinner und Beach Party

Am kommenden Wochenende findet der zweite Teil des FZX Sommer Open-Airs im Naturbad Xantener Südsee statt, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.Ein stilvolles Picknick, ganz in Weiß, bei dem man lachen, tanzen, klönen und genießen kann - dazu die Füße im Sand und bis zum Sundowner am Xantener Südsee-Strand das Naturbad im Blick.Auch bei der inzwischen sechsten Ausgabe des beliebten White Dinners kann wieder jede und jeder mitfeiern und ein ungezwungenes Picknick genießen. Essen, Trinken, Geschirr, Deko… bringt man selber mit, weiß gedeckte Tische und Bänke stehen bereit. Für beste Unterhaltung sorgt ein DJ, dazu sind Überraschungen zur Unterhaltung der Gäste geplant.Die weiteren Regeln für das Mitmachen: Der Dresscode ist weiß!Das heißt: Einlass nur in komplett weißer Kleidung. Einzige Ausnahme sind Schuhe – oder man kommt einfach barfuß.Alle Besucherinnen und Besucher werden außerdem wieder aufgefordert, bei Stil und Dekoration ihre Kreativität spielen zu lassen – der am schönsten gedeckte Tisch wird wieder von einer Jury vor Ort prämiert.Einlass zum sechsten White Dinner am Freitag, den 11. Juli 2025 ist ab 18:30 Uhr. Die Platz- und Tischwahl ist frei.Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.Am Samstag, den 12. Juli 2025 folgt dann die Neuauflage der bekannten und geliebten Beach Party im Naturbad Xantener Südsee unter dem Motto: „Sommer, Musik und gute Laune!“Ab 19 Uhr öffnet die Strandlocation ihre Tore zu einem Event mit zahlreichen Top-Acts, die den ganzen Abend lang für beste Partystimmung sorgen werden.Wenn sich die Welt tanzend dreht und man das Verliebtsein unbeschwert feiern kann, dann istam Start! Nur noch in den eigenen vier Wänden tanzen? Nein danke!Mit Titeln wie „So Vermisst“, „1.000 Träume weit (Tornero)“, „Himmelblaue Augen“ oder „100.000 leuchtende Sterne“ liefert die Sängerin immer wieder musikalische Volltreffer und lässt jedes partyliebende Herz um einige Sequenzen höher schlagen.Unbeschwertes Feiern bis zum Umfallen und ein Sound, der nach Hit schreit. Bereits seit über 17 Jahren sorgt die musikalische Partyqueen und selbstbewusste Temperamentsfrau mit ihren Songs und ungebrochener Lebensfreude für beste Partystimmung.Die ebenfalls mit dabei sein und für Sommer-Feeling pur sorgen werden, sindNeu ist in diesem Jahr, dass das gesamte Event direkt auf Sandboden im Naturbad Xantener Südsee stattfindet – damit sind Urlaubsvibes garantiert!Für die Beach Party läuft der Ticket-Vorverkauf noch bis zum Samstagmittag. Tickets sind erhältlich online auf der Webseite des Freizeitzentrums Xanten und an allen bekannten Eventim TicketVorverkaufsstellen. Los geht’s um 20 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Jahren.Der Ticketpreis an der Abendkasse beträgt 35 €.Der Ticket-Vorverkauf für die Events des Sommer Open Air Xantener Südsee läuft. Tickets sind erhältlich online direkt auf der Webseite des Freizeitzentrums Xanten www.f-z-x.de/events Dort sind auch je nach Veranstaltung weitere Vorverkaufspartner verlinkt. Weiterhin sind Tickets an den stationären TicketVorverkaufsstellen des Vorverkaufspartners CTS-Eventim erhältlich.Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedyformate und eine passende Gastronomie open air bietet das Freizeitzentrum Xanten im Naturbad Xantener Südsee. Alle Veranstaltungen werden präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.