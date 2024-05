Shanties zum Mitsingen im Hafen Wardt, Xantener Nordsee

Am Sonntag, 26. Mai 2024 lädt der Shanty-Chor Vynen wieder zu einem Mit-Sing-Konzert an die Xantener Nordsee ein. Gesungen wird in diesem Jahr im Hafen Wardt.



Eine Auswahl der Mitglieder des Chores wird dem Publikum die Geschichte des Chores und der Shanty-Musik näherbringen.Für das Publikum stehen Liederhefte zur Verfügung, aber die zum Mitsingen vorgesehenen Stücke sind zum Teil so populär, dass es vielen auf Anhieb leichtfallen dürfte, mit in den Gesang einzusteigen. Zum Repertoire gehören z.B. Titel wie „In Jonnys Kneipe“, „Nimm mich mit Kapitän, auf die Reise“ oder „The Wellerman“. Insgesamt werden rund 15 Lieder, die beim Publikum gut bekannt und „mitsingbar“ sind, bei der etwa zweistündigen Veranstaltung gesungen.



Der Shanty-Chor Vynen und das Freizeitzentrum Xanten freuen sich, das Publikum im Hafen Wardt und Waterkant mit aktiv werden zu lassen, um gemeinschaftlich zu singen.



Das Mit-Sing-Konzert findet am Sonntag, 26. Mai 2024 von 11 bis ca. 13 Uhr auf der Terrasse des Kiosks Waterkant im Hafen Wardt, Xantener Nordsee, statt. Eintritt und Mitsingen sind frei!



Sonntag, 26. Mai 2024

11 – ca. 13 Uhr

Hafen Wardt, Am Meerend 150, 46509 Xanten (Wardt)



Eintritt frei!

