Schwimmen Lernen in Xanten: Neue Kurse im Naturbad Xantener Südsee

Intensiv-Schwimmkurse im geschützten Schwimmbecken des Naturbades Xantener Südsee

Auch in diesem Jahr bietet das Freizeitzentrum Xanten Intensiv-Schwimmkurse im geschützten Schwimmbereich des Naturbades Xantener Südsee an.



Aufbauend auf den individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes können hierbei die ersten Schwimmübungen erlernt und geübt werden. Als Abschluss kann das „Seepferdchen“ als Leistungsnachweis abgenommen werden.



Das Angebot umfasst Kurse vom 10. – 21. Juli und vom 24. Juli – 4.



August täglich, montags bis freitags. Sie beginnen um 9:00 Uhr – 9:45 Uhr und werden unter der Leitung von Anke Stöcker von qualifizierten und zertifizierten Instrukteuren des Freizeitzentrums Xanten durchgeführt. Die Kurse mit einem Umfang von jeweils 10x 45 Minuten kosten 85,- €.



In Kooperation mit der Sozialstiftung der Stadt Xanten bietet das Freizeitzentrum Xanten zudem Intensiv-Schwimmkurse exklusiv für Xantener Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (Nichtschwimmer) an.



Diese Kurse finden am 10. – 21. Juli sowie am 24. Juli – 4. August täglich, montags bis freitags von 10:00 Uhr – 10:45 Uhr statt. Hierbei wird die Kursgebühr aus Mitteln der Sozialstiftung Xanten bezuschusst.



Sie kann für Berechtigte von Leistungen für Bildung und Teilhabe auch ganz entfallen.



Anmeldungen für diese Kurse sind noch möglich im FZX InfoCenter und nur bei gleichzeitiger Zahlung der Kursgebühr verbindlich. Sie werden in Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt:



FZX InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt, E-Mail: info@f-z-x.de, geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr.



Naturbad Xantener Südsee



Der geschützte Schwimmbereich im Naturbad Xantener Südsee ist einzigartig in der Region und kann nicht nur im öffentlichen Badebetrieb von Jedermann genutzt werden, sondern auch im Rahmen des Kursangebotes.



Das Schwimmbecken wird vom Wasser der Xantener Südsee durchspült und bietet innerhalb dessen einen geschützten Bereich mit 1,35 m Wassertiefe. Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen und eignet sich gut für Personen mit empfindlicher Haut. Die Wassertemperatur beträgt in der Sommerzeit angenehme 20° C. Nach einer Hitzeperiode speichert das Wasser die Wärme länger als die Umgebungsluft. Das Wasser bleibt daher auch an folgenden kühleren Tagen noch länger angenehm warm.