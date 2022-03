Saisonstart 26. März: Wassersport- und Freizeitvergnügen an der Xantener Nord- und Südsee

Am Samstag, den 26. März, startet die Wassersportsaison 2022 auf und an der Xantener Nord- und Südsee. Die Häfen und Freizeiteinrichtungen öffnen in der Vorsaison wieder freitags, samstags, sonn- und feiertags, im Hafen Xanten darüber hinaus auch anallen Wochentagen.Zum Saisonstart ist der Bootsverleih im Hafen Vynen, Xantener Nordsee, freitags ab 14 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ab 11 Uhr geöffnet. Es werden Fun-Tretboote, Elektroboote und Kanus sowie für Segler Optimisten, Flying-Cruiser und Polyvalkenverliehen.Der Bootsverleih im Hafen Xanten, Xantener Südsee, ist zum Saisonstart montags bis freitags ab 14 Uhr sowie samstags, sonnund feiertags ab 11 Uhr geöffnet. Hier erwarten verschiedene Tretund Ruderboote sowie Schaluppen für bis zu sechs Personen dieGäste.Ein Aufenthalt lässt sich ideal mit einer kleinen Erfrischung oder Stärkung in den Lokalitäten am Hafen, dem Bistro PIER5 im Hafen Vynen oder dem Restaurant Plaza del Mar im Hafen Xanten, verbinden.Auch der Hafen Wardt lädt mit dem Kiosk Waterkant mit Terrasse dazu ein, bei einer Erfrischung oder einem Snack den Blick über die Xantener Nordsee zu genießen und die Freizeitkapitäne und -Surfer zu beobachten.Wassersportler können sich auch mit eigenen Equipment auf die Xantener Nord- und Südsee begeben. Erforderlich ist hierzu eine gültige Zulassung, die vom Freizeitzentrum Xanten in allen Boots-häfen und online auf f-z-x.de für Segelboote, Optimisten, Paddel- und Angelboote sowie zum Angeln, Surfen, Stand Up Paddlen und Tauchen herausgegeben wird. Neben der Tages- sowie Jahreszulassung sind ein Wochenendtarif (freitags bis sonntags) und ein Wochentarif (7 Tage) wählbar, außerdem der preiswerte 17 Uhr-Tarif. Segler, Surfer und Taucher müssen zudem eine anerkannte Lizenz für Binnengewässer besitzen.Bootseigner, die sich einen Liegeplatz in einem der drei Freizeithäfen Vynen, Wardt oder Xanten gesichert haben, können den Segelsport ganz individuell genießen. Wer noch einen Saison- oder Jahresliegeplatz für sein Boot sucht, kann sich im InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten informieren.Wasserski und Wakeboard sind ultimative Wassersport-Action, die das Freizeitzentrum Xanten an einem der größten Wasserskilifte der Region bieten. Auch dies kann man ab dem 26. März wieder auf der Xantener Südsee erleben.Das Cable ist in der Vorsaison freitags ab 15 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ab 12 Uhr geöffnet. Ein großes Angebot an Verleihartikeln vor Ort sorgt dafür, dass man auch ohne Ausrüstung direkt in Schwung kommen kann.Après-Ski, die Gastronomie am Wasserski, bietet die Möglichkeit, nach der Action oder einem Spaziergang um den See auf der Terrasse zu verweilen und dem Treiben zuzuschauen.Mit ihrem Angebot vom Schnupperkurs bis zum Segel-Grundschein bietet die VDWS-Segelschule Xantener Nordsee den kurzen Weg zum Segelabenteuer. Segelkurse können über das FZX InfoCenter gebucht werden und sind bereits ab zwei Teilnehmenden auch zu individuellen Terminen möglich.Auch an Land bietet das Freizeitzentrum Xanten wieder Freizeitspaß pur für Groß und Klein – im Hafen Xanten gibt es hierfür die beliebte Adventuregolfanlage mit 18 naturnah gestalteten Bahnen. Sie ist zum Saisonstart montags bis freitags ab 14 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sowie an Feiertagen bereits ab 11 Uhr. Ergänzend stehen ein Verleih für Boule- und Cross-Boccia-Spielutensilien sowie „Fußball-Billard“ für Gruppen zur Verfügung.Bei allen Öffnungszeiten handelt es sich um grundsätzliche Zeiten. Witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten sind jederzeit möglich und vorbehalten. Tagesaktuelle Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Freizeitzentrums Xanten, f-z-x.de, sowie auf den Social Media-Kanälen des Freizeitzentrums Xanten auf Instagram, instagram.com/freizeitzentrum_xanten und Facebook, facebook.com/fzx.xanten, bekannt gegeben.Information und Anmeldungen für Gruppenbuchungen, Kurse, Liegeplätze, Wassersport-Jahreskarten beim InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten: Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt, Tel.: +49 (0)2801 715656. Das FZX InfoCenter ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Am 26. und 27. März ist ebenfalls von 10 bis 15 Uhr geöffnet. www.f-z-x.de , E-Mail: info@f-z-x.de „Heute an Morgen denken“ - und sich einen coolen Job mit attraktiven Benefits im Freizeitzentrum Xanten schnappen!Diese Möglichkeit bietet das FZX-Team zum Saisonstart am Samstag, dem 26.3. von 11 – 17 Uhr, an einem Infopoint im Hafen Xanten. FZX-Leiter Ludwig Ingenlath und sein Team stehen Job-Interessenten persönlich Rede und Antwort, um die personelle Verstärkung im Wassersport- bzw. Gastronomiebereich für die FZX-Saison 2022 zu sichern. Ein weiterer Jobber-Day findet am 2.4. statt.