Plaza del Mar präsentiert "BRINGS - Der Kinofilm"

Für Freunde und Fans präsentiert das Plaza del Mar im Hafen Xanten am Donnerstag, 9. Dezember 2021 den neuen Kinofilm der Kölner Mundart-Band BRINGS: „Nix för lau!“



Der Film wird auf einer Großbildfläche im Restaurant-Innenbereich wiedergegeben und portraitiert 30 Jahre BRINGS. - 30 Jahre Höhenflüge, Abstürze und Wiederauferstehungen. Rockband und Straßenköter, Karnevalskapelle und Hitmaschine. Außerdem seit 30 Jahren klare politische Kante gegen rechts und für Toleranz und Vielfalt. In „BRINGS – nix för lau!“ macht das Publikum gemeinsam mit der Band eine intensive Reise durch ihre wechselhafte Rock’n’Roll-Biografie – zwischen dem funzeligen Schummer dreckiger Garderoben, Proberäumen und Tourbussen, den kochenden Sälen des Kölner Karnevals sowie dem hellen Scheinwerferlicht der großen Bühnen von Rock am Ring bis zum Müngersdorfer Stadion. Ein dokumentarischer Rock’n’Roll-Roadmovie mit BRINGS und überraschenden Weggefährt:innen von Eko Fresh über Stefan Stoppok bis Carolin Kebekus über eine Band, deren Herz seit jeher links schlägt.



Für eine Teilnahme an der Filmaufführung ab 21 Uhr ist eine vorherige Reservierung erforderlich, die ab sofort online auf plaza-delmar. de vorgenommen werden kann.



Die Reservierung kostet 15 €/Person und ist im Voraus zu bezahlen. Sie enthält, neben einem zugewiesenen Sitzplatz am Tisch im Restaurant-Innenbereich, auch ein „typisch kölsches“ Gedeck: Zwei Roggenbrötchenhälften, die vom Plaza del Mar-Service einmal mit Käse und einmal mit Mett belegt zusammen mit zwei 0,3 l Kölschbier am Platz serviert werden.



Donnerstag, 9. Dezember, 21:00 bis 22:45 Uhr

im Plaza del Mar, Hafen Xanten, Salmstr. 30, 46509 Xanten

Ticketpreis: € 15,00/Person

plaza-del-mar.de





(lifePR) (