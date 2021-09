Plaza del Mar im Hafen Xanten: 01. - 31.10.2021 Bayerische Wochen und bayerische Sonntage am 10. und 24. Oktober 2021 mit Musik und Tracht

„Servus, Oktoberfest Xanten!“ hieß es aufgrund der Corona-Pandemie im Herbst 2020 und 2021. Die Enttäuschung bei vielen Freunden des Xantener Oktoberfestes war groß, das Verständnis für die Terminverschiebung aber auch. Um das einzigartige und auch in unserer Region beliebte „Oktoberfest- Feeling“ mit Trachten und bayerischen Schmankerln auch in diesen Zeiten erleben zu können, hat sich der Oktoberfest-Wirt und Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), Wilfried Meyer -selbst Fan der bayerischen Lebensart- daher eine Alternative überlegt.

Vom 1. bis zum 31. Oktober 2021 werden im Plaza del Mar mit Terrasse und Biergarten die bayerischen Wochen mit einer Aktions- Speisen- und Getränkekarte angeboten.



Ein Highlight im Rahmen der bayerischen Wochen sind die Bayerischen Sonntage am 10. und 24. Oktober 2021, jeweils von 11 bis um 18 Uhr, mit Musik, Tracht und bayerischem Lebensgefühl.

Das Plaza-del-Mar-Team würde es sehr begrüßen, wenn möglichst viele Gäste im Monat Oktober in bayerischer Tracht erscheinen würden. Denn eine Fotowand mit der Xantener Oktoberfest-Kulisse lädt zur Gewinnspielteilnahme mit dem schönsten Paar-Foto ein. Für das schönste Paar-Foto wird ein 200,00 €-Warengutschein von „Jagd & Mode Heistrüvers in Wachtendonk“ für das Gewinner-Paar ausgelobt. Zudem gibt es für vier weitere Paar-Fotos je zwei Classic-Sitzplatzreservierungen für einen Oktoberfest-Freitag beim 22. Oktoberfest 2022 in Xanten zu gewinnen. Die Gewinnspiel-Teilnahme ist ganz einfach und per Posting des Paar-Fotos -vorzugsweise in Tracht- unter dem Hashtag #plazaintracht nur bei Instagram möglich.

Für die Unterhaltung der Gäste an den bayerischen Sonntagen am 10. und 24. Oktober 2021 sorgt DJ Dominik von Magic-Sound, jeweils von 11 bis 18 Uhr.



Zusätzlich wird am Auftakt-Sonntag, dem 10. Oktober 2021, ein „Blasmusik-Spezial“ des Musikvereins Harmonie 1911/1921 Sonsbeck Labbeck e.V. von 14:00 bis um 16:30 Uhr dargeboten. Das vielseitige Repertoire des Musikvereins umfasst ein breites Spektrum an Unterhaltungsmusik und Eigenkompositionen und spricht somit alle Generationen an. Die rund 25 Musikerinnen und Musiker um den Dirigenten Wolfgang Güdden bringen Polka, Märsche und Walzer ebenso mit wie moderne Songs. Welcher Musikverein diesen Part am 2. Bayerischen Sonntag, der am 24.10.2021 stattfindet, übernehmen wird, wird noch bekannt gegeben.



Für das leibliche Wohl der Gäste während der bayerischen Wochen und -Sonntage sorgt das Plaza del Mar-Team mit bayerischen Schmankerln wie zum Beispiel Schweins-Haxn, Münchner Weißwürste, Biergulasch, Käsespätzle, Kaiserschmarrn und anderem mehr, und natürlich frisch gezapftem Spaten „Münchner hell“. Der Start in den Sonntag mit Musik und Tracht erfolgt am So., 10. Oktober 2021, um 11:00 Uhr. Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet.



Aufgrund der aktuellen Situation weist der Veranstalter ausdrücklich darauf hin, dass die „Sonntage mit Musik und Tracht am 10. und 24. Oktober 2021“ keine Partyveranstaltungen sind, sondern als thematisches Restaurantangebot mit Programm in „Corona-Zeiten“ unter der Einhaltung der Corona-Hygieneregeln und 3 G-Besucher-Regelung begangen werden sollen. Sollte die Wettervorhersage einer Durchführung des Bayerischen Sonntags am 10.10.2021 entgegenstehen, behält sich das FZX-Team eine witterungsbedingte Verschiebung vor.

