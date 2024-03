„Plaza Party“ im Hafen Xanten

Am Samstag, den 23. März startet das Freizeitzentrum Xanten in die Vorsaison. Außerdem heißt es an diesem Tag wieder: „Plaza Party“!



Ab 21 Uhr lädt das Team des Restaurants Plaza del Mar in den Hafen Xanten, Xantener Südsee ein.



Bei der „Plaza Party“ erwartet die Gäste ein unvergesslicher Abend, den das DJ Team Magic Sound unterstützt und für eine mitreißende Atmosphäre sorgen wird. Mittanzen und Mitsingen zu den besten Beats und bis in die Nacht hinein mitfeiern.



Dazu steht den ganzen Abend ein breites Angebt ausgesuchter Getränkespezialitäten aus dem Angebot des Plaza del Mar zur Verfügung. Der Eintritt zur Plaza Party ist frei.



Mit diesem Event geht die Veranstaltungsreihe „Plaza Party“ in die Pause und macht Platz für das umfangreiche Veranstaltungsprogramm des Freizeitzentrums Xanten im Frühjahr und Sommer. Die nächste „Plaza Party“ findet dann wieder am 23. November 2024 statt.



Plaza Party

Sa., 23. März 2024, 21 – 1 Uhr

Plaza del Mar, Hafen Xanten

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt frei!

(lifePR) (