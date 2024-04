Outdoor Fitness- und Entspannungskurse an der Xantener Nord- und Südsee

Gesundheit, Bewegung an der frischen Luft und die Schönheit der Natur erleben, Entspannung und Wohlbefinden sind die Kernthemen des neuen, umfangreichen Programms an Outdoor Fitness- und Entspannungskursen im Freizeitzentrum Xanten. Das Areal der Xantener Nord- und Südsee ist längst bekannt für seine Gesundheitseinrichtungen, wie etwa den fünf Themenstandorten nach der Kneipp-Lehre oder dem Naturbad mit geschütztem Schwimmbecken.Dazu bietet das Freizeitzentrum Xanten ab sofort verschiedene neue Kurse an, die darauf abzielen, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ob man dabei ein energiegeladenes Training sucht um die Fitness zu verbessern, oder nach einer Möglichkeit Stress abzubauen und die Gelassenheit der Natur zu genießen. Unterstützt werden die Teilnehmenden dabei von einem Team aus professionellen TrainerInnen.Beim neuen, offenen Kursangebot „After Work Walking am See“ ab dem 19. April kann man mit sanftem Walking in den Feierabend starten. Kombiniert wird das Walking ohne Stöcke mit Dehn-, Kräftigungs- und Achtsamkeitsübungen. Dies trägt besonders bei ganzjähriger Teilnahme zur Stärkung des Immunsystems bei.Los geht es ab 19. April jeden Freitag um 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr (60 Minuten Kurs). Gestartet wird am Treffpunkt InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten.Ab dem 2. Juni startet das ebenfalls neue Kursangebot „Body Fun“ im Naturbad Xantener Südsee. Das Ganzkörpertraining auf der Liegewiese des Naturbades Xantener Südsee ist darauf ausge-richtet Mobilität, Kraft und Koordination des Körpers zu stärken. Die Teilnehmenden erwartet eine Mischung aus Übungen, die sowohl effektiv als auch unterhaltsam sind.Ab 2. Juni findet „Body Fun“ jeden Sonntag um 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr statt (45 Min. Kurs). Treffpunkt: Wassersportcenter Xantener Südsee direkt neben dem Eingang des Naturbades, Am Meerend 2, 46509 Xanten.Hier kann man ab dem 2. Juni ebenfalls jeden Sonntag das Woch-enende relaxed ausklingen lassen. Der Kurs bietet eine Vielzahl an Übungen (Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen), die helfen, den Stress der Woche hinter sich zu lassen und findet auf der Liegewiese des Naturbades statt. Beginn ist jeweils um 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr (45 Min. Kurs), Treffpunkt ist ebenfalls das Wassersportcenter Xantener Südsee direkt neben dem Eingang des Naturbades, Am Meerend 2, 46509 Xanten.Die bekannten und beliebten SUP Yoga-Einheiten aus dem Vorjahr werden auch in dieser Saison wieder angeboten. Auf der „schwim-menden Yogamatte“, dem SUP-Board, balancierend und treibend kann man für einen Moment den Alltag an Land lassen, mitten auf dem See die sommerliche Natur genießen und den eigenen Körper achtsam wahrnehmen.Los geht es ab 4. Juni immer dienstags um 18:45 Uhr bis 20:00 Uhr für 75 Minuten, ab 3. September um 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr.Die ebenfalls 75-minütigen SUP Yoga-Specials stehen unter den Themen „Yoga & Fitness on board“ und „Tour & Relax“ und finden am 13.7., 10.8. und 7.9. von 13:00 Uhr an hintereinander statt. Die passende Ausrüstung (Boards, Paddel und ggfls. Neopren) wird auch hierbei vor Ort zur Verfügung gestellt.Treffpunkt. Wassersportcenter Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten.Vom 25. Juni bis zum 10. September wird jeden Dienstag von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr ein 45-minütiger Aqua Fitness-Kurs im Naturbad Xantener Südsee angeboten. Der offene Kurs bietet ein unter-haltsames und gelenkschonendes Training im Wasser der Xanten-er Südsee das Kraft, Ausdauer und Flexibilität verbessert. Mit ver-schiedenen Übungen werden die Muskeln gestärkt, die Beweg-lichkeit erhöht und die Körperhaltung verbessert. Dieser Kurs eignet sich für alle Fitness-Level und findet im barrierefreien, geschützten Schwimmbecken mit 1,35 m Wassertiefe statt.Treffpunkt ist am Wassersportcenter direkt neben dem Eingang des Naturbades Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten.90 Minuten Action auf dem Wasser mit Wasserski oder Wakeboard fahren, gefolgt von 60 Minuten Entspannung mit Yoga, Stretching oder Meditation am See, das bietet der beliebte Kurs „Wake and Relax“ auch in dieser Saison wieder an der Xantener Südsee. Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene - eine perfekte Balance zwischen Adrenalin und Erholung.Am 13. Juli, 10. August und 7. September jeweils von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr (150 Min. Kurs). Im Unterschied zu den übrigen Kursen ist für diesen Kurs ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, die bequem auf www.wasserski-xanten.de online vorgenommen werden kann.Mit Ausnahme von „Wake and Relax“ handelt es sich bei allen Kursen um offene Angebote, die spontan ohne Voranmeldung am Treffpunkt besucht und vor Ort vor jedem Kurstermin bezahlt werden können.Mitzubringen sind jeweils geeignete (Outdoor-) Sportbekleidung und -Schuhe und kursabhängig eigene Schwimmbekleidung und ein Handtuch sowie eine eigene Sportmatte. Sonstige Ausrüstung wie Boards oder wetterabhängig auch ein passender Neopren-anzug werden gestellt und sind im Kurspreis enthalten.Weitere Informationen zu den Kursterminen, TrainerInnen sowie Zeiten und Abläufen der einzelnen Kurse auf der Homepage des Freizeitzentrums Xanten: www.f-z-x.de/gesundheitstourismus Als besondere „Kennenlern-Aktion“ gilt für alle Kurse im April 2024 ein Kennenlern-Rabatt von 25 % bei Zahlung vor Ort. Hier spart man beim After Work Walking am See somit 3,- € (Kurspreis im April 2024 9,- € statt 12,- €).Eine weitere Option ist die FZX Sparcard, die zur Bezahlung aller Kurse angewendet werden kann und bereits ab einem Guthaben von 150,- € erhältlich ist. Die Ersparnis beträgt damit 10 %.Die „FZX Sparcard“ ist nur direkt im InfoCenter des Freizeit-zentrums Xanten zu den regulären Öffnungszeiten erhältlich: Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt).