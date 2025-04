Osterschnitzeljagd und weitere Feiertags-Aktionen an der Xantener Nord- und Südsee

Das Team des Freizeitzentrums Xanten lädt an den kommenden Feiertagen zum Freizeiterlebnis an die Xantener Nordund Südsee ein. Hier erwarten die Besuchenden gleich mehrere Aktionen.



An Ostersonntag, 20. und Ostermontag, 21. April 2025 bieten Bootsverleih und Adventuregolf im Hafen Xanten, Xantener Südsee, wieder eine Osteraktion. Als kleines Highlight erhalten Kinder nach dem Adventuregolf-Spiel eine Oster-Leckerei, die vom örtlichen Rewe-Markt Karlen in Xanten zur Verfügung gestellt wird. Adventuregolf und Bootsverleih im Hafen Xanten sind an den Feiertagen täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



Für Ostermontag, den 21. April 2025 ist zudem eine „Oster-Schnitzeljagd“ von der Xantener Südsee bis zur Xantener Nordsee vorbereitet.



Ausgehend vom Wasserskilift an der Xantener Südsee können sich teilnehmende Familien und ihre Kids bei einem gemeinsamen, besonderen Spaziergang auf ein spannendes Abenteuer begeben. Dabei gilt es, den Osterschatz zu finden, mit dem sich der Osterhase in Richtung Xantener Nordsee aufgemacht hat.



Los geht es am Wasserskilift Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt. Teilnehmende erhalten ein Faltblatt mit Story, Rätselfragen und Ausfüllhilfe für das Lösungswort der Schatzsuche.



Ziel ist der Bootshafen Wardt an der Xantener Nordsee. Hier gibt es eine kleine Osterüberraschung für teilnehmende Kids, die ebenfalls vom örtlichen Rewe-Markt Karlen in Xanten zur Verfügung gestellt wird. Die einfache Wegstrecke beträgt ca. 2,5 km. Das Faltblatt zum Start der Osterschnitzeljagd ist am Ostermontag zwischen 11 und 15 Uhr am Wasserskilift erhältlich.



Auch für die Erwachsenen gibt es eine Aktion: Entlang der Schnitzeljagd-Route werden zahlreiche bunte Ostereier hängen. Wer die richtige Anzahl errät, hat die Möglichkeit, einen Freizeitgutschein des Freizeitzentrums Xanten zu gewinnen. Das Lösungskärtchen dazu ist ebenfalls am Wasserskilift erhältlich und im Anschluss an den Osterspaziergang beim Osterhasen im Hafen Wardt abzugeben.



Der Südsee-Wakepark mit Gastronomie Après-Ski sowie der Kiosk Waterkant im Hafen Wardt sind an den Feiertagen ab 12 Uhr (Après-Ski am Ostermontag bereits ab 11 Uhr) geöffnet und die Teilnahme an der Aktion ist kostenfrei.



Witterungsbedingte Änderungen im Programm und der Öffnungszeiten sind vorbehalten. Alle Angebote gelten nur solange, wie der Vorrat reicht.

