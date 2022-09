Open-Air – Xantener Wiesn-Special vom 01. – 03. Oktober 2022 im Hafen Xanten an der Xantener Südsee

Sa., 01.10., ab 14 Uhr, So., 02.10. und Ft.-Mo., 03.10., ab 12 Uhr

Nach der bedauerlichen, jedoch erforderlichen Verschiebung des Oktoberfestes Xanten in das Jahr 2023 begrüßt das FZXOktoberfest- Team zum Auftakt der „Wirtshaus-Wiesn“ im Monat Oktober die Gäste zum Xantener-Wiesn-Special vom 01. – 03.10.2022, open-air im Hafen Xanten:



Alle kleinen und großen Gäste erwartet ein attraktives Programm rund um die bayerische Lebensfreude und Kulinarik sowie ein ganz besonderes musikalisches Highlight.



Denn die bayerische Oktoberfest-Band SAXNDI wird an allen drei Tagen, und zwar am 01.10. ab 14 Uhr sowie am 02. und 03.10. schon ab 12 Uhr für eine einzigartige Wiesn-Stimmung bei den Gästen sorgen, ergänzt durch ein musikalisches Vor- und Nachprogramm von und mit DJ Dominik.



Seit über 40 Jahren sorgt SAXNDI-Bandleader Franz Moosauer mit seinen Bandkollegen für ein unvergleichliches Partyerlebnis. Nicht nur in Bayern sind SAXNDI ein Begriff für das besondere Entertainment.



Auch internationale Auftritte der Superlative gehen auf das Konto der Partyband. Der Bandname SAXNDI ist eigentlich ein bayerischer Ausdruck des Erstaunens, der nicht nur den vielen Fans über die Lippen kommt beim Genuss eines Auftritts der fünf Berufsmusiker aus Niederbayern und der Oberpfalz.



Dabei lässt sich die Band musikalisch nur schwer in eine bestimmte Schublade drängen. Was äußerlich aufgrund ihres stets aktuellen Programms und ihrer spritzig-spaßigen Gaudi-Performance auf der Bühne wie eine typisch routinierte Partyband erscheint, wird nicht etwa gespielt, sondern tatsächlich gelebt. Mit alten Gassenhauern und den neuesten Chartstürmern versetzt SAXNDI das Publikum jeglicher Altersstufe in ausgelassene Party-Stimmung. Ihr unverwechselbar glasklar angenehmer Sound brachte SAXNDI zu den großen Auftritten in alle gefragten Festzelt-Betriebe ganz Bayerns und weit darüber hinaus. Nicht zuletzt deshalb etablierte sich die Band auch als fester Bestandteil auf dem größten Fest der Welt, dem Münchner Oktoberfest. Gerade wegen ihrer Stilsicherheit und Professionalität verzichtet die Band völlig auf irgendwelche technischen Hilfsmittel, d. h. alles was man bei SAXNDI hört, wird auch LIVE an Ort und Stelle musiziert.



Dieses musikalische Schmankerl wird ergänzt durch herzhafte bayerische Spezialitäten und Getränke, u. a. SPATEN frisch vom Fass, und einem Mitmachprogramm für Jung und Alt mit bayerischem Spiele-Parcours, bei dem die Teilnehmenden ein „Bayerndiplom“ erwerben.



Alle Gäste, die in Dirndl bzw. Lederhose erscheinen, erwartet zudem eine kleine gratis Willkommens-Überraschung.



Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Für den Besuch des Wiesn-Specials mit Live-Musik der Band SAXNDI vom 01. – 03.10.2022 im Hafen Xanten wird kein Eintritt erhoben und auch die Teilnahme an dem bayerischen Spiele-Parcours ist gratis!



Die Verantwortlichen sagen „Servus!“ und freuen sich auf ein Wiedersehen beim Xantener Wiesn-Special im Hafen Xanten, Xantener Südsee!