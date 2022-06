Open Air - Xantener Frühlings-Wiesn am Fr., 3. und Sa., 4. Juni 2022 im Naturbad Xantener Südsee

präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein

Die 1. Xantener Frühlings-Wiesn finden am Fr., 3. und Sa., 4. Juni 2022 open air im Naturbad Xantener Südsee statt. Mit Wiesn-Hits der Live-Band "Bergluft" und bayerischen Schmankerln und Spaten-Bier machen sie Lust auf open air-Veranstaltungen und steigern die Vorfreude auf das Oktoberfest Xanten.



Das FZX-Veranstaltungsteam weist darauf hin, dass der OnlineVorverkauf für die 1. Xantener Frühlings-Wiesn am Donnerstag, 02.06.2022, 10:00 Uhr, endet. Spontane Gäste sind selbstverständlich ebenso herzlich willkommen.



Diese erhalten ein Ticket zum Tarif von 15,00 €/Person, exklusive Verzehr und mit freier Platzwahl an den beiden Veranstaltungstagen ab 17:30 Uhr an der Abendkasse, Naturbad Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt.



Auch Petrus hat ein Einsehen. Laut Wetterprognose erwartet die Gäste der 1. Xantener Südsee-Wiesn geeignetes Frühlings-WiesnWetter.



In diesem Sinne sagen die Verantwortlichen "Servus!" und freuen sich auf ein Wiedersehen.