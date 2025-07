Open Air-Kino Xantener Südsee zeigt „Dirty Dancing“

Die Reihe „FilmSchauPlätze NRW“ macht auch in diesem Jahr Station im Freizeitzentrum Xanten und beschert den Fans des Open Air-Kinovergnügens am Samstag, den 26. Juli den Klassiker „Dirty dancing“.Francis Houseman, genannt „Baby“, ist ein Mädchen aus reichem Hause. Die Familie verbringt ihre Sommerferien in Max Kellermanns Hotel, wo „Baby“ dem feschen Tanzlehrer Johnny begegnet – seine Show macht ihr Lust auf‘s Tanzen. Doch der Mambogott hat nichts übrig für Mädchen aus der Oberschicht. Eines Tages fällt seine Tanzpartnerin aus, und „Baby“ bietet ihre Hilfe an. Nun muss sie im Schnelldurchgang die komplizierten Figuren des Mambos lernen. Das Paar kommt sich auch emotional schnell näher, muss aber diversen Problemen trotzen, z.B. nicht der eisernen Regel zu widersprechen, dass Personal und Gäste voneinander getrennt bleiben müssen…R: Emile ArdolinoMit Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry OrbachUSA 1987, 100 Min.FSK ab 12 JahreBild: LionsgateKurzfilm „Shawano“Eine Imitation einer Western-Ranch im deutschen Niemandsland, versteckt hinter Büschen an der Autobahn. In der Attrappe wird der Traum vom Leben als Film-Cowboy real. Kontemplation und Routinearbeit, jeder Handgriff scheint zu sitzen, bis der Zigarettenrauch die Geister vergangener Tage heraufbeschwört.R: Felix BartkeLänge: 13 Min.KHM, 2025RahmenprogrammIm Hafen Xanten sind das Restaurant Plaza del Mar zum Speisen am Tisch bis Mitternacht sowie der Bootsverleih und die Adventuregolfanlage extra lange geöffnet.Ab 18 Uhr findet zudem die Ausgabe „Discofox“ der Veranstaltungsreihe „Tanz-Workshops im Hafen Xanten“ statt. Teilnahme nur mit Anmeldung per E-Mail an: buero@tanzschule-wille.de Beginn der Filmvorführungen ist cirka bei Anbruch der Dämmerung.Das Programm wird von der Film- und Medienstiftung NRW mitveranstaltet. „Die FilmSchauPlätze bringen das Kino an besondere Orte – auf Marktplätze, in Parks, an Häfen und in historische Gemäuer. Sie zeigen die Vielfalt und Schönheit der Regionen Nordrhein-Westfalens und verbinden filmische Erlebnisse mit Kultur vor Ort. Unser Ziel ist es, Filme und Kultur in die Regionen zu bringen und gemeinsam mit dem Publikum unvergessliche Sommerabende zu erleben. Mein Dank gilt allen Partnern für ihr Engagement", so Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW.Die FilmSchauPlätze zeigen auch in diesem Jahr ausgewählte Filme, die eine besondere Beziehung zum jeweiligen Ort haben, dazu jeweils einen Kurzfilm aus Nordrhein-Westfalen als Vorfilm. Der Eintritt zu den Filmen ist immer frei, die jeweiligen Partner vor Ort stellen die verschiedensten Veranstaltungen und kulinarischen Angebote rund um die Filme auf die Beine.Die Veranstaltungsreihe startet am 17. Juli mit dem Spielfilm „Die Welle“ in Heiligenhaus. Neben dem Abend in Xanten am 26. Juli machen die FilmSchauPlätze NRW dieses Jahr am Freitag, 8. August, in Billerbecks Bahnhof mit dem Film „Wochenendrebellen“ Station und das Gelsenkirchener Schloss Horst wird am Samstag, 9. August, zur Kulisse für „Hagen – Im Tal der Nibelungen“. Am Freitag, 15. August, schaut „Der Buchspazierer“ in der Historischen Schule in Westerhausen vorbei und zum Abschluss zeigt sich am Dienstag, 19. August, „Der göttliche Andere“ im Kloster Gravenhorst in Hörstel. Dabei organisieren die Partner vor Ort eine Fülle von Veranstaltungen, die von Live-Musik, Führungen und Imbiss-Angeboten über Discofox-Tanzkurse, Filmmusik auf der Kirchenorgel bis zu historischen Kostümproben und Fußball-Darts reichen. Weitere Informationen auf www.filmschauplaetze.de