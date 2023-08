Oktoberfest Xanten startet am 29. September mit einem „Schools out“- Special

Die lange Pause beim Oktoberfest Xanten hat in diesem Jahr ein Ende. Am 29. September startet das Oktoberfest Xanten und es heißt endlich wieder: „O‘ zapft is‘!“ Bis zum 15. Oktober bietet das Freizeitzentrum Xanten im großen Festzelt auf der Xantener-Wiesn jeden Freitag-, Samstagabend und Sonntag ein stimmungsvolles Oktoberfest-Programm.Für die erste Abendveranstaltung am Freitag, den 29. September hat der Veranstalter nun ein neues Special ausgerufen. Passend zum Beginn der NRW-Herbstferien lautet das Motto: „Schools out!“ Die zurückliegenden Lern- und Prüfungswochen einmal hinter sich lassen, beim Fassanstich und anschließenden ersten Oktoberfest in Xanten nach vier Jahren Pause live dabei sein und einige Stunden „Wiesn-Gaudi total“ mit der Live-Band Die „Partyhirschen“ genießen - das bietet nur das „Schools out“-Special beim 22. Oktoberfest Xanten am Freitag, dem 27. September 2023.Live auf der Bühne: Die „Partyhirschen“ aus der wunderschönen Steiermark! Seit 2015 rocken sie die besten Veranstaltungen und sorgen für phänomenale Partystimmung. Nach dem Motto „Live is live“ geben sie ihr vielfältiges Hirschenprogramm von Party-Hits (Cordula Grün, Pocahontas, Ballermannhits…) über Schlager (Joana, Fliegerlied, Die immer lacht…), Volxrock (Hulapalu, Rock mi…) und Austropop (Steiermark, Fürstenfeld…) bis hin zu Evergreens (500 Miles, Narcotic…) zum Besten. Dazu wird auch auf modernste Ton- und Lichttechnik eigener Techniker gesetzt.Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, die die Veranstaltung von 17 bis 24 Uhr im Einklang mit dem geltenden Jugendschutzgesetz besuchen dürfen. Und dies nicht nur mit einem verlockenden Musik- und Unter-haltungsprogramm, sondern auch zu einem attraktiven Ticketpreis. Denn speziell an 16- bis 18-Jährige richtet sich die neue Ticketkategorie „Schools out-Ticket (16 bis 18 Jahre) Classic“. Die Sitzplatzreservierung zum Preis von 32,50 € beinhaltetet eine Reservierungsgebühr, einen Gutschein für eine halbe Maß (0,5 l) bayerisches Bier und eine Speisen-Wertmarke als Anrechnung auf ein Hauptgericht sowie einen reservierten Sitzplatz im Zelt-Innenraum.Tickets sind ab sofort und ausschließlich online buchbar auf www.oktoberfest-xanten.de/tickets Da es sich um ein Ticketangebot für 16- bis 18-Jährige handelt, ist bei der Veranstaltung mit Ausweiskontrollen zu rechnen; für bestimmte Getränkeangebote gelten außerdem Zugangsbe-schränkungen. Zudem weist der Veranstalter darauf hin, dass bei Nachbuchungen dieser Ticketkategorie keine Platzierung in anderen Ticketkategorien möglich ist. 16- bis 18-jährigen Personen stehen für den 29. September jedoch auch alle anderen Ticketkategorien zu den regulären Ticketpreisen zur Verfügung.Der 29. September ist zugleich der erste Tag des 22. Oktoberfestes Xanten und steht natürlich auch allen Gästen offen, die älter als 16 bis 18 Jahre sind. Zum Start der folgenden drei Wochen „Wiesn-Gaudi total“ wird es am 29. September um 18 Uhr natürlich zunächst „O‘ zapft is‘!“ heißen, wenn das erste Fass angeschlagen und die erste Runde Bier ausgeschenkt werden.An den folgenden Abendveranstaltungen Sa., 1. Oktober, Freitag und Samstag, 6. und 7. sowie Freitag und Samstag, 13. und 14. Oktober ist der Eintritt in das Festzelt ab 18 Jahren gestattet.