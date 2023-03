Oktoberfest Xanten 2023: Vorstellung der Neuigkeiten und Planungen

Es ist Zeit für gute Nachrichten: Nach einer langen Pause können Geschäftsführung und Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX) am heutigen Freitag, dem 3. März 2023 endlich die Rückkehr des 22. Oktoberfestes Xanten in diesem Jahr bestätigen. In 210 Tagen - am Freitag, dem 29. September 2023 - wird es im großen FZX-Festzelt auf der Xantener Südsee-Wiesn endlich wieder heißen: „!“Ein Grund zur Freude für alle Wiesn-Fans am Niederrhein und weit darüber hinaus, die dann vier lange Jahre bis zur nächsten Ausgabe „ihres“ Oktoberfestes in Xanten ausharren mussten. Am 27. Oktober 2019 endete das letzte Oktoberfest Xanten, wie schon in den Jahren zuvor mit rekordverdächtigen Ergebnissen bei Besucherund Absatzzahlen sowie den Vorausbuchungen für die nächste weiß-blaue Wiesn-Gaudi.Was dann folgte, ist nicht nur bekannt, sondern ab heute auch endlich Geschichte: Die Corona-Pandemie machte Veranstaltungen komplett unmöglich und auch vor den Oktoberfesten in München, das weiterhin als Vorbild für das Oktoberfest Xanten gilt, und in Xanten selbst nicht halt. Massenweise mussten geplante Events abgesagt oder verschoben werden, so auch das Oktoberfest Xanten in den Jahren 2020 und 2021. Und als das Pandemiegeschehen im vergangenen Jahr endlich abklang, traten neben dessen direkten und indirekten Folgen auch schon die der nächsten großen Krise, Krieg in der Ukraine, zutage: Das FZX-Team wurde mit weiteren und neuen Planungsunsicherheiten, enormen Personalengpässen und extremen Kostensteigerungen bei Waren, Material und Energie konfrontiert, die eine Durchführung des Oktoberfestes Xanten nochmals verhinderten.Denn eines wurde trotz aller Umstände und Krisen nicht infrage gestellt: das Oktoberfest Xanten als Veranstaltung soll seinen ursprünglichen Charakter getreu des Slogans und selbst gestellten Anspruchs „Das Original am Niederrhein“ beibehalten.Ein Zeltkonzept so nah wie möglich am Münchener Original, beste musikalische Unterhaltung und Stimmung bei den Gästen, Qualität bei der Location und den Angeboten, ein aufmerksamer Service und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gehören beim Oktoberfest Xanten zum festen Markenkern einfach dazu. Das sehen und schätzen auch seine Gäste und Fans, die der Veranstaltung während der drei Verschiebungen ihre Treue gehalten haben oder sogar weiter Tickets kauften, während noch eine Verschiebung auf die nächste folgte. Nur ein geringer Anteil der Ticketkäufer hat sich seit 2019 für eine Stornierung und Rückerstattung ihrer Tickets entschieden, die vom Veranstalter zunächst aufgrund der Corona-Vorgaben und zuletzt aus Kulanz -neben der Möglichkeit, gebuchte Tickets auf einen anderen Veranstaltungstermin kostenfrei umzubuchen- angeboten wurde.Zwar haben sich die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen seit dem Vorjahr ein wenig zum Positiven entwickelt. Doch das reicht leider weiterhin nicht, um das nächste Oktoberfest nach dem (Kosten-) Schema der bisherigen Events zu veranstalten. Damit aber das Oktoberfest Xanten im Jahr 2023 dennoch durchgeführt werden kann, gibt es einige Neuerungen.Auf diesen Moment haben die Fans und Freunde der zünftigen Wiesn-Gaudi lange gewartet: nach drei Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie und der Kriegsfolgen-Krise findet das Oktoberfest Xanten im Jahr 2023 endlich wieder statt!Los geht es am Freitag, dem 29. September 2023. Die Veranstaltungstermine im Einzelnen:Fr., 29.09.2023Sa., 30.09.2023So., 01.10.2023Fr., 06.10.2023Sa., 07.10.2023So., 08.10.2023Fr., 13.10.2023Sa., 14.10.2023So., 15.10.2023Für die Abendveranstaltungen freitags öffnet das Festzelt um 17:00 Uhr und bis 24:00 Uhr, samstags öffnet das Festzelt um 16:00 Uhr und bis 23:00 Uhr. Jeweils ab eine Stunde vorher sind für die Reservierungsbestätigungen an den sog. „Reservierungshütten Classic“ und „-VIP“ die Einlassbändchen und Verzehrgutscheine erhältlich.Täglich gibt es Live-Musik abwechselnder Bands von der Bühne, wie zum Beispiel von „AischZeit“ oder „Joe‘s Wiesn-Band“.Wie bisher wird es für alle drei Sonntage ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben, das derzeit noch im Detail ausgearbeitet wird. Auch dann werden die Live-Bands von der Bühne spielen.Die Themen und Termine:So., 1. Oktober: „Karneval meets Oktoberfest“So., 8. Oktober: „Schützen-Oktoberfest“So., 15. Oktober: „Blaulicht-Oktoberfest“ und „Wiesn-Finale“Für den Einlass in das Festzelt sonntags wird ein Entgelt von 10 € pro Person erhoben, die Platzwahl am Sonntag ist jedoch frei.Alle Tickets für die Oktoberfest Xanten-Abendveranstaltungen beinhalten neben dem Eintritt in das FZX-Festzelt und reserviertem Platz zwei Gutscheine; einen für 1/2 Maß Bier und einen als Anrechnung für ein Hauptgericht aus der Speisekarte. Das gilt auch für die bisher verkauften Tickets.Natürlich wird auch weiterhin eine ganze Maß (1 L) auf der Speisenbzw. Getränkekarte zu finden sein. Der Gutschein kann auch dafür anteilig angerechnet werden.Grundsätzlich wird das FZX-Festzelt in der gleichen Größe und Kapazität wie im Jahr 2019 geplant. Auch die Anordnung der Bühne, der Tische und des sonstigen Inventars bleibt weitgehend gleich. Einige Details sind aber neu, insbesondere werden zwei neue Ticketkategorien eingeführt:Classic Premium: Hierbei handelt es sich um Plätze im Hauptbereich direkt vor der Bühne, um ein besonderes Wiesn-Feeling zu erleben. Die übrigen Ticketleistungen sind gleich wie die der weiteren „Classic“-Kategorien „Classic“ und „Classic plus“. Für diese Plätze gibt es als extra „Schmankerl“ zum Auftakt des Ticket-Vorverkaufs bis zum 19. März 2023 die Möglichkeit des Upgrades. Wer bereits ein Ticket in der Kategorie „Classic Plus“ gekauft hat, kann für nur 5 €/Ticket auf diese neue Kategorie „Classic Premium“ upgraden.Dies muss über das Online-Umbuchungsformular auf der Webseite www.oktoberfest-xanten.de erfolgen.Classic light (Stehpl.): Als ganz neue Ticketkategorie wird außerdem „Classic light“ angeboten. Die Plätze dieser Kategorie befinden sich an der Flirt-Bar im Randbereich des Zelt-Innenraums und sind Stehplätze, die für einen kürzeren Zeitraum reserviert werden. Sie beinhalten ansonsten genau die gleichen Ticketleistungen wie die Tickets der weiteren „Classic“-Kategorien. Das heißt, auch hier sind die Wertgutscheine als Anrechnung auf ein Bier und eine Speise inklusive. Die „Classic light“-Tickets richten sich besonders an Gruppen wie Freundeskreise oder Kegelclubs, die das Oktoberfest Xanten zu einem attraktiven Preis besuchen möchten. Die Mindestmenge pro Bestellung beträgt acht Tickets der gleichen Kategorie.Die Preise der Tickets in den einzelnen Kategorien werden angepasst.Classic light (Stehpl.) (mind. 8 Tickets) 32,50 € Classic 39,50 €Classic Plus 44,50 €Classic Premium 49,50 €VIP 53,50 €VIP Plus 59,50 €Das 22. Oktoberfest Xanten wird drei Veranstaltungswochenenden umfassen, vom 29. September bis zum 15. Oktober 2023. Weil die bisherigen Planungen eine 4-wöchige Veranstaltung vorsahen, können Gäste mit Tickets für das vierte Veranstaltungswochenende [Termine am Fr., 20.10.2023 (bzw. 21.10.2022, 23.10.2020) und Sa., 21.10.2023 (bzw. 22.10.2022, 24.10.2020)] ihre Tickets kostenfrei auf einen anderen Veranstaltungstermin in diesem Jahr umbuchen. Hierüber und über die Vorgehensweise werden die betroffenen Käufer in den kommenden Tagen direkt informiert. Eine Umbuchung ist danach innerhalb einer Frist bis zum 19. März 2023 möglich. Damit für Umbuchende möglichst viele Alternativen bereitstehen, sind für diesen Zeitraum extra Platzkontingente reserviert; für die Verfügbarkeit bestimmter Termine gibt es jedoch keine Garantie.Alternativ können die Tickets zurückgegeben werden, der Ticketpreis wird dann erstattet.Unabhängig davon gilt für alle Umbuchungen, dass diese nur für den gleichen Wochentag und innerhalb der gleichen Kategorie möglich sind und auch immer nur für die gesamte bereits gebuchte Ticketanzahl. Sie müssen außerdem über das Umbuchungs- oder Stornierungsformular der Webseite www.oktoberfest-xanten.de erfolgen.Doch warum wurde die Veranstaltung um ein Wochenende verkürzt?Um die gegenüber den Jahren vor der Pandemie extrem gestiegenen Preise zumindest teilweise abzufedern, sind weiterhin Einsparungen erforderlich. Die Kosten für Personal und Waren, insbesondere aber für Mieten und Unterhaltung des Festzeltes während der Veranstaltungszeit gehören zu den größten Kostenblöcken, die allesamt laufend detailliert analysiert wurden. Aus den verschiedenen Szenarien für die Veranstaltungsdurchführung wurde unter Berücksichtigung der Zielsetzung beschlossen, den besten Effekt durch eine zeitliche Straffung der Veranstaltung zu erwirken. Nur so kann unter Berücksichtigung der Kosten an den übrigen Wochenenden eine optimale Veranstaltungsqualität realisiert werden.Kurz gesagt: Die Veranstaltung wird zwar etwas kürzer, aber dafür mindestens genauso gut wie früher.Bis zum 19. März 2023 besteht für Ticketinhaber noch die Möglichkeit, ihre Tickets zu stornieren. Der Ticketbetrag wird dann erstattet. Hierfür muss das Online-Formular auf www.oktoberfestxanten. de genutzt werden.Die Almhütte wird es in diesem Jahr nicht geben. Für die treuen Fans dieser Location gibt es aber einen Tipp: Ein Ticket der Kategorie „Classic Light“ (Stehpl.) im Bereich der Wiesn Flirt-Bar im Festzelt. Die Flirt-Bar ist freitags- und samstagsabends schon direkt ab Zeltöffnung geöffnet.Alle Ticketkäufer werden über die Neuerungen und die Möglichkeiten in den nächsten Tagen direkt informiert. Diese Informationen werden auch auf der Webseite der Veranstaltung, www.oktoberfest-xanten.de , zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus steht das Team des Freizeitzentrums Xanten auch per E-Mail zur Verfügung, um individuelle Fragen zu klären. Es wird darum gebeten, diese per E-Mail an die Adresse: events@f-z-x.de zu richten.