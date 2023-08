Oktoberfest-Sonntage Xanten: Programm und Vorverkaufs-Infos

Die lange Pause beim Oktoberfest Xanten hat in diesem Jahr ein Ende. Am 29. September startet das Oktoberfest Xanten und es heißt endlich wieder: „O‘ zapft is‘!“Bis zum 15. Oktober bietet das Freizeitzentrum Xanten im großen Festzelt auf der Xantener-Wiesn jeden Freitag-, Samstagabend und Sonntag ein stimmungsvolles Oktoberfest-Programm.Nicht nur für die Abendveranstaltungen freitags- und samstagsabends ist der Ticket-Vorverkauf derzeit in vollem Gange. Neu ist in diesem Jahr unter anderem, dass auch an den Sonntagen für den Eintritt in das Festzelt ein Ticket zu lösen ist. Dieses kann ab sofort und ausschließlich online auf www.oktoberfest-xanten.de gekauft werden.Wie in früheren Jahren bieten alle Oktoberfest-Sonntage neben dem zünftig-bayerischen Wiesn-Flair auch wieder ein besonderes „Special“.Der erste Sonntag, 1. Oktober, startet dabei mit dem Special „Karneval meets Oktoberfest“ von 12 bis 18 Uhr. Es wurde beim letzten Oktoberfest Xanten im Jahr 2019 neu eingeführt und war direkt so beliebt, dass sich die Veranstalter für eine Neuauflage entschieden haben. Wiederum in Zusammenarbeit mit dem Xantener Carnevals Verein (XCV) hat das Freizeitzentrum Xanten daher Karnevalsvereine aus Nah und Fern zur Teilnahme ange-schrieben. Alle Karnevalisten und Karnevalsvereine sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Neben dem geselligen Zusammensein kann man auch an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen. Die Live-Musik auf der Bühne kommt am 1. Oktober übrigens von der Band „Confect“, die von den höchsten Gipfeln Österreichs über die größten bayerischen Volksfeste bis hin zu den Mega-Events im Ruhrgebiet vertreten sind. Nach weit über 2000 Live-Auftritten gibt es kaum ein Gebiet, wo man die mehrfach ausgezeichnete Party-Band nicht kennt.Am „Karneval meets Oktoberfest“-Special interessierte Vereine können nähere Infos und Anmeldungen ab sofort per E-Mail unter events (at) f-z-x.de anfordern.Sonntag, der 8. Oktober steht zum zwölften Mal als „Schützen-Oktoberfest“ im Kalender, das vom Freizeitzentrum Xanten in Zusammenarbeit mit der Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt veranstaltet wird. Den Auftakt bildet wie früher ein festlicher Umzug vom Hafen Wardt durch die Ortschaft bis hinein in das Festzelt vor der Veranstaltung, die um 12 Uhr im Festzelt beginnt. Neben den Schützenvereinen sind hierzu auch Musikvereine und Spielmannszüge wieder herzlich eingeladen.Nach dem Einzug in das Festzelt wird beim Königsschießen mit der historischen Armbrust die oder der Xantener Oktoberfest-Schützenkönig/in des Jahres 2023 ermittelt.Das musikalische Programm gestalten „AischZeit“, die auf der Bühne nur ein Gas kennen – und das ist Vollgas. Ob Volksmusik, VolkXXrock, Party-Schlager, Rock und Pop sowie Titel ihrer eigenen CDs, verpackt in einen unvergesslichen Tag bester Unterhaltung. Interessierte Schützen-, Musikvereine und Spielmannszüge können nähere Infos und Anmeldungen ab sofort per E-Mail unter events (at) f-z-x.de anfordern.Am letzten Oktoberfest-Sonntag, 15. Oktober, lautet das Special dann „Blaulicht goes Oktoberfest“ und richtet sich an Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen, Polizeidienststellen, Krankenhäuser und weitere in diesem Sinne tätige Organisationen und Einrichtungen. Diese können nähere Infos und Anmeldungen ab sofort per E-Mail unter events (at) f-z-x.de anfordern. Neben dem geselligen Zusammensein kann man auch hierbei an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen.Ab 12 Uhr spielt „Joe’s Wiesn-Band“ auch am 15. Oktober live auf der Bühne. Die fünf schneidigen Musiker und die rassige Sängerin „Dine“ sind nicht nur ein Ohren- sondern auch ein Augenschmaus, die ihren Gästen jede Menge zünftige und oktoberfestige Partymusik zwischen „Schunkeln“ und „Highway To Hell“ bieten wird, darunter auch ab 16 Uhr das „Wiesn-Finale“ mit den beliebtesten Hits des Oktoberfestes Xanten 2023 und einem Abschluss im Konfetti-Regen um 18 Uhr.Der Vorverkauf für die Oktoberfest Xanten-Specials an allen Sonntagen ist schon eröffnet. Auf www.oktoberfest-xanten.de kann man sich ab sofort Tickets für jeden der drei Sonntags-Specials beim Oktoberfest Xanten sichern. Der Ticketpreis von 10 € pro Person gilt für den Einlass in das Festzelt, die Platzwahl ist frei; Vorverkaufsgebühren werden nicht erhoben.An allen Sonntagen ist der Einlass für Personen unter 16 Jahren kostenfrei und nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person gestattet.