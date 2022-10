Neues Schnupper-Kursangebot: „fit & gesund durch den November“

Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee: freies Kursangebot dienstagvor- und mittwochnachmittags

Nach dem Sommer kommt oftmals die bewegungsarme Zeit, in der wir weniger in der Natur oder an der frischen Luft sind. Die Folge kann Empfindlichkeit für Erkältungen oder andere Mangelerscheinungen sein. Doch das muss nicht sein. Als Teil des Gesamtangebotes „Gesundheitstourismus Xantener Nordund Südsee“ bietet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) im November erstmalig an drei Dienstagen und drei Mittwochen ein eigenes Schnupper-Kursangebot für Jedermann an.



FZX-Fitness- und künftige Kneipp-Gesundheitstrainerin (SKA) Nicole Basikow bietet mit dem neuen Kursangebot „fit & gesund durch den November“ ein besonderes, abwechslungsreiches Outdoor-Sportangebot, bestehend aus Walking ohne Stöcke, Kneipp-Wasseranwendungen und -Atemübungen, sodass die Teilnehmenden mittels Bewegung an der frischen Luft Immunsystem und Abwehrkräfte trainieren können und somit gestärkt durch den November kommen.



Los geht es an den drei Schnupper-Dienstagen 8., 15. und 22. November jeweils um 10 Uhr und an den drei SchnupperMittwochen, 9., 16. und 23. November, jeweils um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der „Zentrale Platz Am Meerend“ am FZX InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt). Von dort führt die Walking-Strecke die Teilnehmenden zur Kneipp-Gesundheitssäule „Lebensordnung“ am Ufer der Xantener Nordsee mit weiteren Bewegungs- und Atemübungen. Nach der Rückkehr geht es zum Naturbad Xantener Südsee, der Kneipp-Gesundheitssäule „Wasseranwendung“, mit entsprechenden Möglichkeiten sowohl vom echten Naturbad-Strand aus, als auch an den Wasserbecken innerhalb des Naturbades.



Eine Stunde sollte man sich für jeden Kurstermin vormerken.



Dieses neue und freie Kursangebot richtet sich an Interessierte jeden Alters. Neben Lust an der Bewegung sollte man jedoch die Fähigkeit mitbringen, die insgesamt etwa 3,6 km Laufstrecke bewältigen zu können. Die Kursinhalte sind gleichbleibend, sodass jederzeit eingestiegen und mitgemacht werden kann; aufbauende Übungen können die Teilnehmenden individuell durchführen.



Für die Teilnahme wird ein Entgelt von 5,- € pro Person und Kurstermin vor dem jeweiligen Kursbeginn direkt vor Ort erhoben. Vorbereiten sollte man sich durch angepasste sporttaugliche Bekleidung (z.B. Laufschuhe, Trainingshose und -jacke) und ein eigenes Handtuch zum Abtrocknen nach der Wasseranwendung.



Zur besseren Planbarkeit ist eine Anmeldung beim InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten mit Angabe des Namens und der/des Schnupper-Termins/-Termine erforderlich - entweder formlos per E-Mail (an: info@f-z-x.de) oder telefonisch (Tel.-Nummer: +49 (0)2801 715656).



Bei guter Resonanz sind weitere Kurstermine geplant. Das Team des Freizeitzentrums Xanten freut sich deshalb über eine rege Teilnahme.