Neu im PIER5, Xantener Nordsee: Lesung im Hafen Vynen

Ein neues Veranstaltungsangebot des Freizeitzentrums Xanten richtet sich besonders an Jugendliche. Die neue Reihe „Lesung im Hafen Vynen“ startet erstmals am Samstag, dem 28. Oktober 2023 im PIER5, Hafen Vynen.Den Auftakt bildet eine Lesung von Yasmin Shakarami aus ihrem Debütroman „Tokioregen“.Malu möchte nichts wie weg – weg von Zuhause, weg aus Deutschland, weg aus ihrem Leben. Als sie die Chance zu einem Schüleraustausch nach Japan bekommt, ergreift sie daher sofort die Gelegenheit. Und sie glaubt, sich bestens vorbereitet zu haben. Doch Tokio in seiner Andersartigkeit haut sie um, genauso wie ihr geheimnisvoller neuer Mitschüler Kentaro. Nur langsam lässt sie ihn an sich heran, aber Kentaro zeigt ihr sein ganz eigenes Tokio, und Malu entdeckt eine Seite an sich selbst, die sie alleine niemals gefunden hätte. Während romantischer Dates im neondurchtränkten Sommerregen, verrückter Karaoke-Sessions und magischer Momente im Mondschein auf den Dächern der Stadt wachsen ihre Gefühle füreinander unaufhaltsam. Doch dann sucht eine verheerende Katastrophe Tokio heim, und Malu muss alles daransetzen, im Chaos der verwüsteten Millionenmetropole ihre große Liebe wiederzufinden…Yasmin Shakarami, Tochter einer Ungarin und eines Iraners, wurde 1991 in München geboren. Direkt nach dem Abitur lebte sie in Tokio und war im März 2011 Augenzeugin des großen Tohoku-Erdbebens. Dieses einschneidende Erlebnis zeigte ihr, was passiert, wenn in einer hochorganisierten Millionenstadt ganz plötz-lich heilloses Chaos herrscht. In der Folge studierte sie in München Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik. Nach ihrem Master-Abschluss gründete sie eine Schule für deutsche Sprache, Literatur und Philosophie in Vancouver, Kanada. Heute lebt sie wieder in München, wo sie 2021 das Literaturstipendium der Stadt München erhielt.Die Lesung richtet sich besonders an Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene. Der Eintritt zur Lesung ist kostenfrei, ein Online-Ticket ist jedoch erforderlich. Das Ticket kann kostenfrei aus-schließlich online auf www.f-z-x.de heruntergeladen werden.Weitere Termine der neuen Veranstaltungsreihe „Lesung im Hafen Vynen“ in loser Reihenfolge sind in Planung und werden jeweils rechtzeitig angekündigt.