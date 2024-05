Naturbad Xantener Südsee startet am Samstag, den 11. Mai in die Badesaison 2024

Ab Samstag, den 11. Mai 2024 startet die Badesaison im Naturbad Xantener Südsee. Das Bad ist dann täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr geöffnet -ab dem 1. Juni samstags, sonn- und feiertags ab 10:00 Uhr- und begrüßt die Besucherinnen und Besucher mit seinen regional einzigartigen Angeboten:Die Strandabschnitte mit unterschiedlichen Strand- und Liegebereichen, die Spiel-, Aktions- und Sportflächen, die Strohschirme und Strandliegen (gegen Gebühr) sowie der geschützte Schwimmbereich und der Sprungturm auf dem Wasser der Xantener Südsee, dessen Gewässerqualität zum Saisonstart wieder als außerordentlich gut bestätigt und vom IWW-Institut für Wasserwirtschaft laufend engmaschig kontrolliert wird. Auch der „Wibit Sports-Park“ mit seinen abwechslungsreichen Kletter- und Bewegungsangeboten steht wieder zur Verfügung (gegen Gebühr).Wer sich zwischen dem Baden erfrischen oder stärken will, findet fein über das gesamte Naturbadareal verteilte Gastronomie-Verkaufsstände und Kioske mit unterschiedlichen Angeboten.Für die Saison 2024 gibt es Neuerungen: Neue Spiel- und Klettermodule für Kinder, darunter ein „Spiel-Schiff“ am Strand sorgen für mehr Abwechslung für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Ebenfalls neu: Zukünftig sind im Naturbad Xantener Südsee auch Hunde als „Badegäste“ erlaubt und willkommen; für sie und ihre Frauchen und Herrchen gibt es einen extra ausgewiesenen Strand-abschnitt auf der Badeinsel, der derzeit hergerichtet wird. Sobald eine zusätzliche Zauneinfassung und weitere Details fertiggestellt sind, kann es dann auch mit dem Vierbeiner ins Naturbad gehen. Es gilt jedoch weiterhin im gesamten Naturbad eine Anleinpflicht für Hunde.Bisher war das Mitführen von Hunden im Naturbad Xantener Südsee verboten.Auch weiterhin verboten bleibt der Konsum von Cannabis, und zwar aufgrund der Hausordnung, der See- und Uferordnung für die Xantener Nord- und Südsee bzw. der Badeordnung für das Naturbad im gesamten Freizeitzentrum Xanten. Dieses Verbot gilt, über die gesetzlichen Verbote hinaus, auf allen Gastronomieterrassen, Wegen und Plätzen des Hafens Xanten einschließlich Adventure-golfanlage und Bootsverleih, des Hafens Vynen einschließlich Bootsverleih, des Hafens Wardt, der Wasserskiseilbahn, des Wassersportcenters und des Naturbades mit dem zentralen Platz und InfoCenter sowie bei Veranstaltungen.Aufgrund des hohen Niederschlags im zurückliegenden Halbjahr ist der Wasserpegel an der Xantener Nord- und Südsee gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen. Daher muss an einigen Strand-abschnitten und auf dem Steg zum geschützten Schwimmbereich mit einem eingeschränkten Platzangebot gerechnet werden. Da die Xantener Nord- und Südsee nicht durch Fließgewässer abgeleitet werden, wird diese „Hochwasser“-Situation voraussichtlich auch noch längere Zeit andauern.Die Wassertemperatur liegt aktuell noch bei frischen 17 °C. Sie steigt jedoch täglich weiter an und verändert sich auch bei vorübergehend kühlerer Witterung nicht so schnell wie die der Luft.Der Zugang zum Naturbad Xantener Südsee erfolgt über die Kassen am zentralen Platz mit FZX-InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt). Der Eintrittspreis für das Naturbad beträgt 4,00 € für Kinder und Jugendliche (ab 6 und bis 16 Jahre) und 8,00 € für Erwachsene (ab 16 Jahre). Ab 17:00 Uhr und für Familien gelten ermäßigte Tarife; für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Der Verleihtarif für eine Strandliege beträgt 7,50 €, die Nutzung des Aqua Sports-Parks auf dem Wasser kostet 10,00 € je angefangene 45 Minuten.Ein Ticket kann bevorzugt online auf der Internetseite www.f-z-x.de im Voraus gekauft und bezahlt werden. Hier kann mit Kreditkarten, per Paypal oder per „Sofort“, dem Überweisungsdienst von Klar-na®, bezahlt werden. Für den Einlass steht dann eine „Express“-Kasse zur Verfügung. Auch an den Kassen vor Ort sollte bevorzugt bargeldlos bezahlt werden; akzeptiert werden sowohl EC- als auch Kreditkarten.Die Öffnungszeiten und Angebote des Naturbades Xantener Südsee sind im Verlauf der Saison zum Teil witterungsabhängig. Die aktuellen Öffnungszeiten werden online auf www.f-z-x.de ver-öffentlicht und über die (sozialen) Medien bekanntgegeben.