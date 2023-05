Naturbad Xantener Südsee: Freizeitzentrum Xanten startet am So., 21. Mai in die Badesaison 2023

Das Frühjahr schreitet voran und beschert dem Niederrhein mehr und mehr sonnige und wärmere Tage.Ab Sonntag, dem 21. Mai 2023 startet daher die Badesaison im Naturbad Xantener Südsee. Es wird dann bis auf Weiteres täglich geöffnet sein, und zwar samstags, sonntags und feiertags von 10:00 bis 19:00 Uhr sowie montags bis freitags von 12:00 bis 19:00 Uhr.Die Wassertemperatur liegt aktuell (Mittwoch, 17. Mai) noch bei frischen 17,7 °C. Sie steigt jedoch täglich weiter an und verändert sich auch bei vorübergehend kühlerer Witterung nicht so schnell wie die der Luft.Ab dem Start am Sonntag erwartet das Naturbad Xantener Südsee seine Gäste mit seinem kompletten, attraktiven Programm: Die Strandabschnitte mit unterschiedlichen Strand- undLiegebereichen im Sand und auf den Wiesen, die Spiel-, Aktionsund Sportflächen, die Strohschirme und Strandliegen (gegen Gebühr) sowie der einzigartige geschützte Schwimmbereich und der Sprungturm auf dem Wasser der Xantener Südsee, dessen Gewässerqualität zum Saisonstart erneut als außerordentlich gut bestätigt und vom IWW-Institut für Wasserwirtschaft laufend engmaschig kontrolliert wird.Auch der „Wibit Sports-Park“ mit seinen abwechslungsreichen Kletter- und Bewegungsangeboten steht dann zur Verfügung (gegen Gebühr).Wer sich zwischen dem Baden erfrischen oder stärken will, findet fein über das gesamte Naturbadareal verteilte Gastronomie-Verkaufsstände und Kioske mit unterschiedlichen Angeboten.Der Zugang zum Naturbad Xantener Südsee erfolgt über die Kassen am zentralen Platz mit FZX-InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt).Der Eintrittspreis für das Naturbad beträgt unverändert 3,50 € für Kinder und Jugendliche (ab 6 und bis 16 Jahre) und 7,00 € für Erwachsene (ab 16 Jahren). Ab 17:00 Uhr und für Familien gelten Sondertarife. Für Kinder unter 6 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.Ein Ticket für das Naturbad Xantener Südsee kann bevorzugt online auf der Internetseite www.f-z-x.de im Voraus gekauft und bezahlt werden. Hier kann mit Kreditkarten, per Paypal oder per „Sofort“, dem Überweisungsdienst von Klarna®, bezahlt werden. Für den Einlass steht dann eine „Express“-Kasse zur Verfügung.Auch an den Kassen vor Ort sollte bevorzugt bargeldlos bezahlt werden.Die Öffnungszeiten und Angebote des Naturbades Xantener Südsee sind im Verlauf der Saison zum Teil witterungsabhängig. Die aktuellen Öffnungszeiten werden online auf www.f-z-x.de veröffentlicht und über die (sozialen) Medien bekanntgegeben.