"Minsche, Fiere, Emotionen": HÖHNER #50 live im Naturbad Xantener Südsee

HÖHNER live am Fr., 10.06.2022, 19:00 Uhr open air im Naturbad Xantener Südsee

Am kommenden Freitag, 10 Juni 2022 heißt es: „Da simma dabei, dat ist prima!“ beim HÖHNER Open Air-Konzert im Naturbad Xantener Südsee. Seit fünf Jahrzehnten spielen die HÖHNER eine musikalische Mischung zwischen kölscher Lebensfreude, klassischem Pop und bodenständigem Rock und Folk – in Xanten präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.



In ihrem „Goldenen Jubiläumsjahr – # 50 HÖHNER“ stellt die Band mit Frontsänger Henning Krautmacher nicht nur ihr neues ‚Huhn‘, Sänger Patric (Patrick Lück) vor, sondern kommt unter anderem auch mit drei Hit-Medleys um die Ecke: HÖHNERRaritäten-, Traditions- und Stimmungs-Mix. Diese drei Medleys spiegeln den musikalischen Querschnitt der erfolgreichen Karriere der HÖHNER wider. Darüber hinaus zeigen sie sich auch nach 50 Jahren noch experimentierfreudig und haben neue Songs eingespielt, die sie im Naturbad Xantener Südsee zum Besten geben werden.



Der Einlass zum Konzert am kommenden Freitag, 10. Juni, open air im Naturbad Xantener Südsee ist ab 18:30 Uhr. Um 19:00 Uhr heißt es dann: Feiern, Tanzen und Träumen mit den beliebten und begeisternden Songs aus dem Repertoire der HÖHNER, die in diesem Konzert eine breite Auswahl ihrer bekannten Songs präsentieren werden.



Passend dazu bietet das Gastronomie-Team des Freizeitzentrums Xanten ein verführerisches Angebot verschiedener Leckereien. Und natürlich kölsches Bier, das sich die Gäste auch aus dem 10-Liter-Fässchen, dem so genannten „Pittermännchen“, direkt selber am Stehtisch zapfen können. Neben den Stehtischen werden Gäste auch ein begrenztes Angebot an Sitzbänken vorfinden. Die Platzwahl ist frei. Der Karten-Vorverkauf für das Open Air-Konzert mit HÖHNER läuft noch: Karten kosten 30,00 € pro Person und sind auf f-z-x.de und eventim.de erhältlich. Tickets sind auch an der Abendkasse für 37,00 €/Person erhältlich.



Freitag, 10.06.2022, 19:00 Uhr

HÖHNER Open Air-Konzert

Naturbad Xantener Südsee

Einlass ab 18:30 Uhr

-präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein-